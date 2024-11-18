Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte 18 Kasım Pazartesi altın fiyatları...

Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte 18 Kasım Pazartesi altın fiyatları...

Lokman Özdemir
09:3118/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki güncel durumu yakından takip ediyor. Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarına dair merak edilen detaylar.

Altın fiyatları
, dolardaki yükselişin durmasının ardından toparlanarak kayıplarının bir kısmını telafi etti.

  • Ons altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1 artış göstererek 2.587 dolar seviyesinden işlem gördü.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu hafta yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Açıklamalar, faiz politikalarına ilişkin ipuçları açısından kritik öneme sahip.



  • Gram ve çeyrek altın fiyatları da ons altına paralel bir seyir izledi. Gram altın 2.868 liradan, çeyrek altın ise 4.700 liradan işlem gördü.

Küresel hisse senetleri, teknoloji devi Nvidia’nın üçüncü çeyrek bilançolarını açıklayacağı çarşamba günü öncesinde yükselişle haftaya başladı. Nvidia hisseleri, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 200 değer kazandı.


Faiz indirimi bekleniyor


Piyasalar, Fed'in aralık ayında yüzde 60 olasılıkla 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor. 2025 yılı için ise toplamda 77 baz puanlık bir faiz indirimi fiyatlanmış durumda.


Bu hafta yedi Fed yetkilisinin konuşma yapması bekleniyor. Piyasa beklentileri, yetkililerin faiz indirimleri konusunda ihtiyatlı bir tutum sergileyeceği yönünde.



#Altın fiyatları
#ekonomi
#piyasalar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Kasım ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı...