Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte 18 Kasım Pazartesi altın fiyatları...

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu hafta yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Açıklamalar, faiz politikalarına ilişkin ipuçları açısından kritik öneme sahip.
Küresel hisse senetleri, teknoloji devi Nvidia’nın üçüncü çeyrek bilançolarını açıklayacağı çarşamba günü öncesinde yükselişle haftaya başladı. Nvidia hisseleri, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 200 değer kazandı.
Piyasalar, Fed'in aralık ayında yüzde 60 olasılıkla 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor. 2025 yılı için ise toplamda 77 baz puanlık bir faiz indirimi fiyatlanmış durumda.
Bu hafta yedi Fed yetkilisinin konuşma yapması bekleniyor. Piyasa beklentileri, yetkililerin faiz indirimleri konusunda ihtiyatlı bir tutum sergileyeceği yönünde.