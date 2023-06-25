Anadolu’ya 19 yeni lojistik merkez

Türkiye, ulaştırma ve lojistik sektöründeki hedeflerine ulaşmak için yeni açılımlar üretmeye devam ediyor. Yeni lojistik merkezlerle süreç ileri aşamalara taşınacak. Bu kapsamda kurulacak 19 lojistik merkezle Orta Koridor projesi kapsamında Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yolunda Türkiye, ürün boşaltım ve depolama merkezi olarak öne çıkacak.

MALİYET AZALIR

Türkiye’den başlayarak Kafkaslar bölgesine, buradan da Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan’ı takiben Orta Asya ve ÇHC’ye ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor (Orta Koridor), tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması projesi Türkiye’nin son dönemdeki önemli atılımlarından biri olarak görülüyor. Meclis'te milletvekillerini bilgilendiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekrem Serim, bayram tatili sonrasında Genel Kurul'a inecek olan Kuru Limanlara İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma hakkında konuştu. Serim, "Hükümetlerarası Kuru Limanlar Anlaşması denize çıkışı olmayan ülkeler ile yüksek maliyet sorunlarıyla karşı karşıya olan bölgelerde gelişmesine imkân sunuyor" dedi.

BÖLGE TİCARETİ İÇİN STRATEJİK

Kuru limanlara ulaştırma ana planında da yer verildiğini aktaran Serim, "Planda demir yolu ve kıyı limanlarına yakın olan Yeşilbayır İstanbul, Kartepe Kocaeli, Köseköyü Kocaeli, Manisa, Kemalpaşa İzmir, Yenice Mersin ve Türkoğlu Kahramanmaraş'ta kuru liman oluşturulması hususu yer alıyor. Çin üzerinden ülkemize gelecek yük trenlerinin transit geçişlerinin yanı sıra yük boşaltma alanları olarak da kullanılmasını sağlanacak" ifadelerini kullandı.

KURU LİMANA YATIRIM

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, Samsun Gelemen, Ankara Kazan, Kayseri Boğazküprü kuru liman yerleri olarak ayrıldı. Kuru limana dönüştürülecek yerler ise şöyle: Bozüyük Bilecik, Gökköy Balıkesir, Habur, Halkalı İstanbul, Hasanbey Eskişehir, Kaklık Denizli, Kars, Kayacık Konya, Köseköy İzmit, Mardin, Palandöken, Erzurum, Sivas, Türkoğlu Kahramanmaraş, Uşak, Yenice Mersin, Yeşilbayır İstanbul.

2 bin kilometre daha kısa

Orta Koridor Girişimi, Türkiye'den başlayarak Kafkasya'ya Hazar Denizi üzerinden Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin'e ulaşan bir plan. Koridor, Avrupa ile Asya arasında Kuzey Koridoruna oranla daha hızlı ve daha ekonomik. 2 bin kilometre daha kısa olan Orta Koridor, deniz yoluna kıyasla ulaşımı 15 gün kısaltıyor. 600 milyar dolarlık Avrupa-Çin ticaret trafiğinin seyrini değiştirecek proje için Anadolu'daki pek çok yer lojistik merkez olacak.







