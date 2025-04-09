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ASELSAN'dan 158,6 milyon dolarlık yeni anlaşma

ASELSAN'dan 158,6 milyon dolarlık yeni anlaşma

11:469/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
AA
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Aselsan
Aselsan

ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.



#ASELSAN
#askeri haberleşme sistemi
#KAP
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