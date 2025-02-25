ASELSAN 2024'te 15,2 milyar lira kâr etti: Yıllık ciro yüzde 13 büyüdü

ASELSAN, 2024'te 15,2 milyar lira net kar elde etti.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada, şirketin enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı finansal sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, şirketin yıllık cirosu geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 13 büyüyerek 120 milyar liraya ulaştı.

Aynı dönemde Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) yüzde 22'den yüzde 25 seviyesine yükselen ASELSAN'ın net kar marjı da yüzde 10'dan yüzde 13'e çıkarak 15,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

ASELSAN, bir önceki yıla göre yüzde 67 artışla 508 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Geçen yıl 2023'e göre yüzde 32 artışla 6,5 milyar dolarlık yeni sözleşme imzalayan şirket, bakiye siparişlerini de aynı dönemde yüzde 28 artırarak 14 milyar dolara çıkarttı.

Yeni imzalanan ihracat sözleşmeleri ise yüzde 70 artışla 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu seviyeler tarihsel zirveler olarak kaydedildi.





Sabit yatırımlara ayrılan kaynak arttı

ASELSAN'ın geçen yıl kişi başına cirosu yüzde 9 artış gösterdi.

Millileştirilen ürünler, yabancı muadillerine göre ortalama yüzde 22 maliyet avantajı getirdi.

ASELSAN müşteri çeşitlendirme stratejisini başarıyla sürdürdü. 2020 ile kıyaslandığında sözleşme imzalanan yurt içi müşteri sayısı 180'den 394'e, yurt dışı müşteri sayısı 47'den 76'ya ulaştı.

Geçmiş dönemlerde, sabit yatırımlarına yıllık ortalama 100 milyon dolar kaynak ayıran ASELSAN, bu alanlardaki kaynağını ortalama 250 milyon dolar seviyesine taşıdı.

Şirketin öz kaynakları ile yapılan AR-GE'nin gelirlerine oranı yüzde 7 seviyesinde gerçekleşti, finansman giderleri de bir önceki yıla göre yüzde 45 azaldı.

Söz konusu rakamlarla ASELSAN'ın 50. yılını rekorlarla karşıladığı görüldü.





"31 ürün için ilk defa ihracat sözleşmesi imzaladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, finansal sonuçların da ortaya koyduğu gibi, istikrarlı bir şekilde büyüdüklerinin altını çizdi.

İhracatı, ASELSAN'da herkesin bir numaralı gündemi olarak belirlediklerini vurgulayan Akyol, "Yurt dışında faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını 20'ye çıkardık. 7 ülke ile ilk defa ihracat sözleşmesi imzaladık. 31 ürünümüzün ilk ihracat sözleşmelerini imzaladık. Alanında dünyanın en iyi kamerası olan ASELFLIR – 500, sadece bir yıl içinde, 16 ülke bizden ASELFLIR – 500 talep etti. Türk savunma sanayinin de bir yılda en fazla ülkeden talep gören ürünü oldu." ifadelerini kullandı.

Akyol, 2024'te 29 yeni ürünün envantere girdiğini belirterek, KORKUT, HİSAR ve SİPER, ALP 300-G ve ALP 100-G, MARLİN, DÜFAS ve TOLUN'dan örnekler verdi.





Gelirler yeni yatırımlara dönüşüyor

Avrupa'da üretim kapasiteleri ve altyapı yetersizlikleriyle ilgili tartışmaların yapıldığı bir dönemde şirket olarak yatırım harcamalarımızı kararlılıkla artırdıklarını kaydeden Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelirlerimizin önemli bir kısmını seri üretim kapasitemizi artıracak yatırımlara aktarıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 40 milyon dolarlık Elektro-Optik Flir Üretim Tesisi Yatırımı ile 50 milyon dolarlık Radar Entegrasyon Merkezi'ni devreye almış ve önemli bir kapasite artışı sağlamış durumdayız. Seri üretim altyapısına yönelik yatırımlarımızın yanı sıra AR-GE yatırımlarımız da büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin en fazla AR-GE projesi yürüten şirketiyiz. ASELSAN'ın en önemli gücü insan kaynağı. Türkiye'nin en nitelikli kadrosuyla çalışıyoruz. Bu nitelikli kadroyu daha da nitelikli hale getirmek için çalışıyoruz. Bizi sevindiren bir başka gelişme de yurt dışında yaşayan ve ASELSAN'a dönüş yapmak isteyen mühendislerin sayısının 4 kattan fazla artış yapması oldu."





"Hedefimiz 2030'da ilk 30'a girmek"

Akyol, geçen yıl, dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı listede 5 sıra birden atlayarak 42'nci sıraya yükseldiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayi şirketinden biri olduk. Dünya savunma liginde daha da önemli bir oyuncu olmak adına kapsamlı bir Dönüşüm Programı yürütüyoruz. aselsaneXt ismini verdiğimiz bu programın altında insan, süreç, teknoloji, üretim ve iş geliştirme odaklı 5 ana proje yürütüyoruz. aselsaneXt'in olumlu etkilerini ilk yılında görmeye başladık. Vizyonumuz, 2030 sonunda dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri olmak. 2024 finansal sonuçlarımız, bu vizyonu hayata geçireceğimizin işaretlerini fazlasıyla vermiştir."



