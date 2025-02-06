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ASELSAN'dan 21,3 milyon dolarlık anlaşma: Orta Doğu ve Afrika'da faaliyet gösteren müşterisiyle imzaladı

ASELSAN'dan 21,3 milyon dolarlık anlaşma: Orta Doğu ve Afrika'da faaliyet gösteren müşterisiyle imzaladı

16:206/02/2025, Perşembe
AA
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ASELSAN, 21,3 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN, 21,3 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle, askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin 21,3 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.


Açıklamada,
"ASELSAN ile Orta Doğu ve Afrika bölgesinde faaliyet gösteren bir müşteri arasında, askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 21,3 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır"
ifadelerine yer verildi.


#ASELSAN
#KAP
#savunma sanayi

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