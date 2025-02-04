Denizaltılara karşı 'şahin' göz: Onlar bizi görmeden biz onları göreceğiz

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye’nin savunma sanayiinde önemli bir büyüme kaydettiğini belirtti. Yeni Şafak’a konuşan Akyol, 2024 yılını değerlendirerek, “Savunma sanayii ihracatı 7 milyar dolara ulaştı. ASELSAN da bu sektörün amiral gemisi konumunda. 2024’te ilk kez 500 milyon doları aşan ihracat gerçekleştirdik ve 1 milyar doları aşan yeni ihracat sözleşmesi imzaladık” dedi. Şirketin istihdam ve yatırımlar konusunda da önemli adımlar attığını belirten Akyol, “2 binden fazla yeni istihdam oluşturduk. Bunların büyük bir kısmı nitelikli mühendislerden oluşuyor. Ayrıca, 250 milyon doların üzerinde yeni yatırımı devreye aldık” diye konuştu.

ONLAR BİZİ GÖRMEDEN BİZ ONLARI GÖRECEĞİZ

Deniz platformlarına yapılan yatırımlara değinen Akyol, Türkiye’nin aynı anda birçok gemi inşa ettiğini belirterek, “Biz bu gemilerin tamamındaki elektronik sistemleri sağlıyoruz. Radarlar, haberleşme sistemleri, hava savunma sistemleri, elektronik harp sistemleri, silah kuleleri ve yakın hava savunma sistemlerini biz geliştiriyoruz” dedi. ASELSAN’ın bu alanda geliştirdiği en önemli teknolojilerden birinin DÜFAS Sonar Sistemi olduğunu belirten Akyol, “Bu sistemle gemilerimizin denizaltıları görme menzilini dört katına çıkardık. Yani ‘Onlar bizi görmeden biz onları görebileceğiz’ diyebileceğimiz bir teknoloji geliştirdik ve bu sistemin entegrasyonuna başladık” ifadelerini kullandı.

AMBARGOYA MİLLİ YANIT

Türkiye’ye yönelik savunma sanayii ambargolarına karşı ASELSAN’ın ürettiği çözümler hakkında konuşan Akyol, elektro-optik kameralar konusunda büyük bir başarıya imza attıklarını vurguladı. “Sadece kendi ordumuzun ihtiyacını karşılamakla kalmadık, bu kameraları tam bir yılda 16 ülkeye ihraç etmeyi başardık. Bu, bizim için tarihi bir başarı oldu” dedi.

YENİ KAMPÜSLER KURUYORUZ

Önümüzdeki yıllar için büyük yatırımlar planladıklarını belirten Akyol, “Gelecek dönem için büyük yatırımların temellerini attık. Yeni büyük kampüsler, yeni büyük yerleşkeler planladık. Bugünkü ASELSAN’ın neredeyse değil, tamamen bu ASELSAN’dan bir tane daha kurabilecek kadar büyük yatırımlara start verdik. Bu ne anlama geliyor? Daha fazla Ar-Ge, daha fazla üretim, daha fazla kapasite demek” ifadelerini kullandı.







