Savunma ihracatında zirve 1.8 milyar dolarla Baykar'ın

Türkiye'de en büyük 10 savunma sanayii firması 2024 yılında 5 milyar 549 milyon dolar ihracata imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), geçen yıl en fazla ihracat yapan savunma ve havacılık firmalarını açıkladı. Buna göre, Baykar 1,8 milyar dolarlık ihracatla listenin ilk sırasında yer aldı. Baykar'ı, 750 milyon dolarla TUSAŞ Havacılık, 644 milyon dolarla ASFAT takip etti. Listede yer alan MKE 610 milyon dolar, ARCA Savunma 600 milyon dolar, TUSAŞ Motor 390 milyon dolar, ASELSAN 217 milyon dolar, RAM Dış Ticaret (Otokar) 193 milyon dolar, ROKETSAN 179 milyon dolar ve Samsun Yurt Savunma 166 milyon dolarlık ihracata imza attı. SSB Başkanı Haluk Görgün, X'teki paylaşımında, "Başarı hepimizin, gurur Türkiye'nin. Bugün Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında öncü rol üstlenen 10 büyük firmamızı gururla açıklıyoruz. Küresel sahnede bayrağımızı dalgalandıran bu firmalar, ortak aklın bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.