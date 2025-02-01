Turizmde rekor tazelenecek: Ziyaretçi sayısı 63 milyonu geçti

Türkiye'nin turizm geliri, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artışla 61,1 milyar dolara çıkarak, rekor seviyeye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yıl ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 60,5 milyar dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 606 milyon dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 17'sini Türkiye’yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Gelirin 43 milyar dolarını kişisel harcamalar, 17,4 milyar dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

SON ÇEYREKTE 13,8 MİLYAR DOLAR

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde turizm geliri yüzde 14,5 artarak 13,8 milyar dolar oldu. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2024'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,6 artarak 13,9 milyon kişiye yükseldi. Ziyaretçilerin yüzde 17,4'ünü 2,4 milyon kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI 62 MİLYONU AŞTI

Türkiye rekor gelir elde ettiği 2024 yılında ayrıca turist hedefini de aşmış oldu. Daha önce 2024 yılı için ziyaretçi hedefi 61 milyon olarak belirlenmişti. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 62,2 milyon kişiye yükseldi. Bunların yüzde 15,4'ünü 9,6 milyon kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu dönemde kişi başına geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 97 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 63 dolar oldu. Türkiye'ye 2024 yılı tamamında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 6,95 artışla 52,6 milyon oldu. 2024 yılı tamamında Türkiye'ye en çok yabancı ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya 6,7 milyon kişi ilk sırada yer alırken, bunu 6,6 milyon ile Almanya ve 4,4 milyon ile İngiltere izledi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 8,2 AZALDI

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 8,2 azalarak 7,7 milyar dolara geriledi. Bunun 6,3 milyar dolarını kişisel, 1,4 milyar dolarını paket tur harcamaları oluşturdu. Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak 11,4 milyon kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 680 dolar olarak gerçekleşti.

Cevdet Yılmaz.

OVP hedefinin üzerine çıktık

Geçtiğimiz yılın turizm rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, turizm gelirlerinin, Orta Vadeli Program hedefinin üzerine çıktığını ve tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, turist sayısında da tahminlerin üzerinde bir artış gerçekleştiğini vurguladı. Turizmdeki bu güçlü performansın iktisadi faaliyetlerin canlanmasını sağlarken, dengeli ekonomik büyümeye de katkıda bulunduğuna değinen Yılmaz, turizm gelirlerinde 63,6 milyar doların hedeflendiği 2025 yılında da tüm bu olumlu etkilerin devam etmesini beklediklerini kaydetti.







