Elektrikte yeni tarife yarın başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem yarın başlıyor. Düzenlemeyle ayda 417 kilovatsaatten fazla tüketimi bulunan vatandaşlar elektrik hizmetini gerçek maliyetler üzerinden satın alacak. Böylece, yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren daha fazla fatura ödeyecek. Mesken sübvansiyonunda yıllık kullanım için sınır 5 bin kilovatsaat olarak uygulanacak. Aylık karşılığı 417 kilovatsaate karşılık gelecek. Abonelerin yıl genelindeki toplam tüketimin ortalaması etkili olacak. Bu sınırın üzerinde tüketim yapanlara gerçek maliyetler yansıtılacak.





BİN 50 LİRANIN ÜSTÜ ÜST TARİFEDE OLACAK

Konutta bin 50 liranın üzerinden fatura ödeyenler üst dilime geçecek. Ticari işletmelerde ise bu rakam 5 bin liraya karşılık gelecek. Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira olarak hesaplanıyor. Mesken grubu abonelerinde aylık tüketimi 417 kilovatsaat altında tüketim yapan vatandaşların faturalarında değişiklik olmayacak. 417 kilovatsaat üzerinde tüketim yapan abonenin faturası yüzde 93’lük artışla bin 47 liradan 2 bin 16 liraya, tüketimi 450 kilovatsaat olan abonenin faturası yüzde 89 artışla bin 150 liradan 2 bin 177 liraya, tüketimi 600 kilovatsaat olan abonenin faturası yüzde 80’lik artışla bin 616 liradan 2 bin 903 liraya, tüketimi 1000 kilovatsaat olan abonenin faturası yüzde 69 artışla 2 bin 860 liradan 4 bin 839 liraya, tüketimi 5 bin kilovatsaat olan abonenin faturası yüzde 58’lik artışla 15 bin 294 liradan 24 bin 194 liraya, tüketimi 30 bin kilovatsaat olan abonenin faturası ise yüzde 56’lık artışla 93 bin 7 liradan 145 bin 163 liraya yükselecek.





500 BİN’İN ÜZERİNDE ARTIŞ YOK

Kamu ve ticarethanelerde tüketimi bin 250 kilovatsaat altında olan abonelerin faturalarında değişiklik olmayacak. 1.250 kilovatsaat üzerinde tüketim yapan abonelerin faturası yüzde 11’lik artışla 6 bin 241 liradan 6 bin 926 liraya yükselecek. 1.500 kilovatsaat olan abonelerin faturası yüzde 9 artışla 7 bin 626 liradan 8 bin 312 liraya, 2 bin 500 kilovatsaat olan abonelerin faturası yüzde 5’lik artışla 13 bin 167 liradan 13 bin 853 liraya, 10 bin kilovatsaat olan abonelerin faturası yüzde 1’lik artışla 54 bin 726 liradan 55 bin 411 liraya yükselecek. Öte yandan, aylık tüketimi 500 bin kilovatsaat ile 1 milyon kilovatsaat olan abonelerin faturalarında değişiklik olmayacak. Bu grubun faturası 500 bin kilovatsaat için 2 milyon 770 bin 567 lira, 1 milyon kilovatsaat için ise 5 milyon 541 bin 134 lira olacak. Sanayi abonelerinde ise aylık tüketimi 1.250 kilovatsaat üzerinde olanların faturasında yüzde 9’luk artış olacak.





30 MİLYAR LİRA AZALACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarın başlayacak yeni dönemle ilgili şunları söyledi: “42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında herhangi bir değişiklik yok. Devletin sübvansinyonundan 30 milyar lira civarında bir şey azalmış olacak." Yeni modelde abonelerin yüzde 97'sini ifade eden tüketim grubu için bir değişiklik planlanmazken, yüzde 3'lük yüksek tüketim grubunu temsil eden 1,2 milyon haneye elektriğin gerçek maliyeti yansıtılacak.





DOĞAL GAZA ZAM YOK

Doğal gaz için ilk çeyrekte zam düşünmediklerini belirten Bayraktar, “Karadeniz'de günlük üretimd Doğal gaz için ilk çeyrekte zam düşünmediklerini belirten Bayraktar, “Karadeniz'de günlük üretimde nisana gelmeden 9 milyon metreküpü geçeceğiz" dedi. Bayraktar, Suriye'ye 800 megavat elektrik sevk edileceğini de sözlerine ekledi.



