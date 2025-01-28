1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak düzenlemeyle, yüksek miktarda elektrik tüketenler şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeme yapacak.

Yeni dönemde elektrik tarifesinde sınır kullanım değeri ne olacak?

1 Ocak’ta başlayacak yeni dönemde, 200-300 kWh ortalama elektrik tüketimi olan evlerin faturasında bir değişiklik öngörülmezken, yüksek fatura için sınır yıllık kullanım için 5 bin kWh’den başlayacak. Bunun aylık ifadesi 417 kWh’ye karşılık gelecek ve bunun üzerinde tüketimi olanların faturaları yükselecek.

Hangi faturalar üst dilime girecek?

Bin 50 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler ile 5 bin lira üzerinde ödeyen ticarethanelerin faturaları üst dilime girecek. Geçilecek yeni düzenlemeyle 300-400 liralık bir elektrik faturası yine aynı şekilde tahsil edilmeye devam ederken, bin 50 liralık yüksek tüketimli bir meskenin faturası 2 bin liraya çıkabilecek.

Ne kadar tüketici kapsamda olacak?

Yeni modelde abonelerin yüzde 97’sini ifade eden tüketim grubu için bir değişiklik planlanmazken, yüzde 3’lük yüksek tüketim grubunu temsil eden 1,2 milyon haneye elektriğin gerçek maliyetinin yansıtılmasıyla, yaklaşık 50 milyar TL’lik Hazine desteği kaldırılmış olacak.

Elektrikte mevsimsel kullanımı çok olanların durumu ne olacak?

Düzenlemede, yıllık kullanım için 5 bin kWh sınırı esas alınacağı için, klima gibi eşyaları yaz mevsiminde çok kullanan tüketiciler için yıl genelindeki toplam tüketim etkili olacak.

Ortalama bir tüketici ne kadar elektrik faturası ödüyor?

Türkiye’de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira. Bu nedenle, önemli bir kesimin elektrik tarifesinin değişmesi beklenmiyor.

Yeni düzenleme faturalara ne zaman yansıyacak?

Yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek.

Düzenleme sadece konutları mı kapsıyor?

Konut içindeki tüketimin yanı sıra apartman içindeki bağımsız bölümler ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümü yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerinde de sınır geçerli olacak.

Yeni düzenlemenin istisnası var mı?

Cami , cemevi ve AFAD barınma merkezleri gibi yerler yeni düzenlemenin dışında yer alacak.

Hangi cihazlar çok elektrik harcıyor?

- Elektrikte yeni hesaplamaya geçilmesiyle, düşük elektrik faturası için evdeki elektrikli cihazlar da önem taşıyacak. Elektrik tüketiminde ilk sırayı yüzde 30,4 payla gün boyu kullanım zorunluluğu olan buzdolabı alırken, günlük elektriğin yüzde 10’unu elektrikli fırın, 9,8’ini televizyon, yüzde 6,5’ini çamaşır makinesi, yüzde 5,6’sını bulaşık makinesi, 4,3’ünü ütü, elektrikli süpürge yüzde 2,4’ünü harcıyor. 15 Watt enerji tasarruflu bir lamba, 60 Watt normal bir ampulden yüzde 75 oranında daha az elektrik harcıyor.







