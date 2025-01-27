Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasalarda elektrik ve doğal gaz fiyatları belli oldu.





SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI





Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,6 düşüşle 1 milyar 630 milyon 65 bin 715 lira oldu.





Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1423 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.





Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 412 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 419 lira 73 kuruş oldu.





Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1923 lira 10 kuruştan işlem gördü.





SPOT PİYASADA DOĞAL GAZ FİYATLARI





Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 396 lira 42 kuruş olarak belirlendi.





Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 470 bin 794 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 14 milyon 554 bin 256 lira olarak gerçekleşti.





Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 396 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 6 bin metreküp oldu.





Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 16 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 776 lira 60 kuruş olarak açıklandı.





Türkiye'ye dün 233 milyon 396 bin 386 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 233 milyon 447 bin 190 metreküp olarak kayıtlara geçti.























