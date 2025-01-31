Türkiye'nin turizm geliri rekor seviyeyi gördü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının 4. çeyreğine ve geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.





Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,3 artışla 61 milyar 103 milyon 419 bin dolara çıkarak rekor kırdı.





Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, 60 milyar 497 milyon 18 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri de 606 milyon 401 bin dolar oldu.





Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 17'sini Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşların sağladığı görüldü.





Bu gelirin 43 milyar 92 milyon 544 bin dolarını kişisel harcamalar, 17 milyar 404 milyon 474 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.





Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 62 milyon 232 bin 447 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 15,4'ünü 9 milyon 599 bin 727 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.





Bu dönemde kişi başına geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 97 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 63 dolar oldu.





Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içinde 2024'te paket tur harcamalarının payı yüzde 28,8, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19,4 ve uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 12,5 olarak kayıtlara geçti.





Bu dönemde bir önceki yıla göre paket tur harcamaları yüzde 22,7, yeme içme harcamaları yüzde 7,4 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 0,9 artış gösterdi.





Ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 64,9 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken, yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye'ye yüzde 69,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" için geldi.





Turizm gideri yüzde 8,2 azaldı





Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 8,2 azalarak 7 milyar 741 milyon 2 bin dolara geriledi. Bunun 6 milyar 312 milyon 625 bin dolarını kişisel, 1 milyar 428 milyon 377 bin dolarını paket tur harcamaları oluşturdu.





Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak 11 milyon 390 bin 520 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 680 dolar olarak gerçekleşti.





Turist hedefi 61 milyon olarak belirlenmişti





Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıla 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefiyle başlamıştı.





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı içinde bu rakamı yukarı yönlü güncelleyerek turist hedefini 61 milyona çıkarmıştı. Bugün açıklanan verilerle, bu hedef aşılmış oldu.





Turizm geliri yüzde 14,5 arttı





Turizm geliri, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,5 artarak 13 milyar 788 milyon 36 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 19,5'i Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.





Söz konusu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 9 milyar 941 milyon 310 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 708 milyon 957 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.





Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2024'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,6 artarak 13 milyon 917 bin 894 kişiye yükseldi. Ziyaretçilerin yüzde 17,4'ünü 2 milyon 416 bin 884 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.





Bu çeyrekte ülkede geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 97 dolar olarak kayıtlara geçti. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 60 dolar oldu.





Geçen yılın son çeyreğinde ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 27,2, yeme içme harcamalarının payı yüzde 20,7, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 13 olarak hesaplandı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre paket tur harcamaları yüzde 23,2, yeme içme harcamaları yüzde 26,3 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 5,2 arttı.





Söz konusu çeyrekte ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 62,4 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ülkeye yüzde 69,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.





Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,4 azalarak 2 milyar 131 milyon 329 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 739 milyon 794 bin dolarını kişisel, 391 milyon 535 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.





Geçen yılın son çeyreğinde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,3 azalarak 2 milyon 691 bin 402 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 792 dolar olarak gerçekleşti.







