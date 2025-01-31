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2025 yılı MTV ödemelerinde son gün: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

2025 yılı MTV ödemelerinde son gün: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

07:5331/01/2025, Cuma
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MTV ödemeleri için ilk taksit süresi doluyor.
MTV ödemeleri için ilk taksit süresi doluyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yapılan yüzde 43,93'lük zam sonrası, ilk taksit ödeme süresi sona ermek üzere. En düşük 499 TL, en yüksek ise 230 bin TL olarak belirlenen MTV ödemelerinde son gün bugün. Peki, araç sahipleri ne kadar ödeme yapacak ve işlemler nasıl gerçekleştirilecek?

Yeni yılda
Motorlu Taşıtlar Vergis
i (MTV), yeniden değerleme oranı ile birlikte yüzde 43,93 oranında bir artış gösterdi.

MTV'nin ilk taksit ödemeleri 1 Ocak'tan itibaren alınmaya başlandı ve bugün, ilk taksit ödemeleri için son gün.


Belirtilen sürede ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanması söz konusu olacak.


Peki 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

İşte model model 2025 yılı için MTV oranları;

0-1300 MOTOR


Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar

1-3 yaş - 4834 TL


4-6 yaş - 3372 TL


Taşıt değeri 259 bin 900 - 455.300 lira arası

1-3 yaş - 5313 TL


4-6 yaş - 3707 TL


Taşıt değeri 455.300 lira ve üstü

1-3 yaş - 5803 TL


4-6 yaş - 4042 TL



#Motorlu Taşıtlar Vergisi
#taksit
#ödeme

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