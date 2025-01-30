United Payment Turan’da çoğunluk hissedarı oluyor

United Payment, 2022 yılından bu yana yatırım yaparak destek verdiği Türk Dünyası’nın öncü finans uygulaması Turan’ın büyük hissedarı oluyor. Rekabet Kurumu’nun onayı sonrasında Turan’ın çoğunluk hissesi United Payment’a geçecek. United Payment bu birleşmeyle Türk Devletleri’ndeki gücünü artırarak bölgedeki liderliğini daha da pekiştirmeyi planlıyor.
Yurtiçi ve yurtdışında sürdürdüğü öncü çalışmalarla sektörde önemli bir yere sahip olan United Payment, bölgesel liderlik hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği hamlelerine bir yenisini daha ekledi.
Sunduğu hizmetlerle Türk Devletleri arasında finansal köprü kurmayı hedefleyen Turan’ın ana hissedarı, Rekabet Kurumu’nun onayı sonrasında United Payment olacak. Kurulduğu günden bu yana, stratejik satın almalarla dikkat çeken United Payment, Türkiye’den çıkmış, ‘fintek’in her alanında hizmet veren, bölgenin en büyük şirketi olma vizyonu ile çalışmalarını sürdürüyor.
Türk soydaşlar için finansal işlemleri kolaylaştırıyor
Türk Devletleri arasında para transferi koridorları kurma amacıyla yola çıkan Turan, Azerbaycan, Kazakistan, KKTC, Kırgızistan ve Özbekistan’a saniyeler içinde para transferi hizmeti sunuyor.
Her gün milyonlarca liralık para transferi hacmine ulaşan uygulama, Türkiye’de ikamet eden Türk soydaşlar için birçok finansal işlemi kolaylaştırırken, aynı zamanda Türkiye içinde de tüm kullanıcılarına %100 dijital ve uygun maliyetli finansal hizmetler vermeye devam ediyor. Turan, geçtiğimiz yıl, Türkiye’de finans kategorisinde birinci, genel sıralamada ise en çok indirilen ikinci uygulama olmuştu. 500 binden fazla müşterisine erişebilir finansal hizmetler sunan uygulamanın, Azerbaycan’da ve Özbekistan’da lokal ofisleri bulunuyor.
‘Yolculuğumuzun en anlamlı duraklarından birine ulaştık’
United Payment’ın çoğunluk hissedarı olmasına yönelik açıklama yapan Turan’ın Kurucusu Özgür Bayraktar, “29 Ekim 2022 tarihinde, büyük hayallerle ve geceleri bizi uykusuz bırakan bir inançla yola çıktık. Türkistan coğrafyasında ayak basmadık yer bırakmadık. Her adımda büyüdük, büyüdükçe öğrendik ve harika işler başardık. Bugün ise bu yolculuğun en anlamlı duraklarından birine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin en köklü ve güçlü finansal kurumlarının desteğini arkasına alan United Payment ile şirketimizin çoğunluk hissesinin satışına ilişkin yaptığımız anlaşma, geleceğe birlikte yön verme kararlılığımızın güçlü bir ifadesi olacak. Bu süreçte gece gündüz demeden çalışan yol arkadaşlarımıza, bize inanan tüm yatırımcılarımıza ve ortak hayaller kurduğumuz United Payment ekibine teşekkür ediyorum. Aynı tutku ve heyecanla United Payment ile yan yana, sırt sırta çalışmaya devam edeceğiz” dedi.