United Payment Turan’da çoğunluk hissedarı oluyor

Yurtiçi ve yurtdışında sürdürdüğü öncü çalışmalarla sektörde önemli bir yere sahip olan United Payment, bölgesel liderlik hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği hamlelerine bir yenisini daha ekledi.





Sunduğu hizmetlerle Türk Devletleri arasında finansal köprü kurmayı hedefleyen Turan’ın ana hissedarı, Rekabet Kurumu’nun onayı sonrasında United Payment olacak. Kurulduğu günden bu yana, stratejik satın almalarla dikkat çeken United Payment, Türkiye’den çıkmış, ‘fintek’in her alanında hizmet veren, bölgenin en büyük şirketi olma vizyonu ile çalışmalarını sürdürüyor.









Türk soydaşlar için finansal işlemleri kolaylaştırıyor

Türk Devletleri arasında para transferi koridorları kurma amacıyla yola çıkan Turan, Azerbaycan, Kazakistan, KKTC, Kırgızistan ve Özbekistan’a saniyeler içinde para transferi hizmeti sunuyor.





Her gün milyonlarca liralık para transferi hacmine ulaşan uygulama, Türkiye’de ikamet eden Türk soydaşlar için birçok finansal işlemi kolaylaştırırken, aynı zamanda Türkiye içinde de tüm kullanıcılarına %100 dijital ve uygun maliyetli finansal hizmetler vermeye devam ediyor. Turan, geçtiğimiz yıl, Türkiye’de finans kategorisinde birinci, genel sıralamada ise en çok indirilen ikinci uygulama olmuştu. 500 binden fazla müşterisine erişebilir finansal hizmetler sunan uygulamanın, Azerbaycan’da ve Özbekistan’da lokal ofisleri bulunuyor.





‘Yolculuğumuzun en anlamlı duraklarından birine ulaştık’