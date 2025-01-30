Pluxee Türkiye'de üst düzey atama: CFO pozisyonuna Özge Döner Avşar getirildi

İş hayatına 2001 yılında Doğuş Holding’de denetçi olarak adım atan Avşar, 2005 yılında Doğuş Otomotiv’de Kontrol Müdürü olarak kariyerine devam etti. Ardından, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde 7 yıl boyunca Finans Direktörü ve CFO görevlerini üstlenerek önemli başarılara imza attı.