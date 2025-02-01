İstanbul'un enflasyon hesaplaması değişti: Kasetçalar gitti cep telefonu geldi

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 yılından beri hazırlayıp kamuoyuyla paylaştığı "İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi", bugünden itibaren "İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi" adıyla yenilenerek yayımlanacak. Yeni indeksin tanıtımı için İTO tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, İTO'nun 1985 ve 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksleri'nin, değişen tüketim alışkanlıkları ile insan hayatına giren yeni hizmet ve ürünleri temsil etmesi amacıyla yenilenmesine karar verildiği açıklandı.

SEPETTEKİ ÜRÜN ADEDİ 493'E ÇIKARILDI

Toplantıda verilen bilgiye göre, 1995 yılı bazlı indekste 242 madde bulunurken, 2023 baz yıllı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde 493 madde yer alıyor. Ayrıca indeksteki ana grup sayısı 8'den 12'ye çıkarıldı. Fiyat derleme sayısı da 15 bin 725'ten 24 bin 500'e yükseltildi. İTO tarafından hesaplanan ve açıklanan indekslerin fiyatları, ağırlıklı olarak "yerinde veri toplama" yöntemiyle temin ediliyordu. Yeni indekste ise bu yönteme ek olarak kısmen "internet üzerinden" veri temini de yapılmaya başlandı.

2 BİN 400 HANEDE TÜKETİM ARAŞTIRMASI

Yeni indeks için İTO Bilim Kurulu, İTO Stratejik Araştırmalar Merkezi (İTOSAM) İstatistik Birimi ve NielsenIQ Türkiye Tüketici ve İçgörü Araştırmaları Bölümü'nün çalışmaları ile aylık 350 hane takip edilerek, toplam 2 bin 400 hanenin katılım gösterdiği tüketim araştırması yapıldı. İndeks çalışmaları kapsamında Ocak 2023'ten bugüne kadar geçen 25 ayda toplamda 586 binin üzerinde fiyat verisi toplandı.

GÜNCELLEME YAPMAK ZORUNLULUKTU

Avdagiç, günün değişen şartlarına göre indeksi güncellemenin bir zorunluluk olduğunu söyledi. Tüketim davranışlarında köklü değişikliklerin olduğuna işaret eden Avdagiç, "Dün hiç düşünülmeyen hizmet ve ürünler, temel ihtiyaçlar arasına girdi. Bir önceki indeksimizde 'soba, kasetçalar, odun, aidata dahil olmayan kapıcı ücretleri' gibi başlıklar vardı. Şimdi İstanbul'da doğal gazsız ev yok, video kaset izleyen yok. Ama hepimiz otomobil, cep telefonu, internet, dijital platformlar kullanıyoruz. Dolayısıyla 30 yıldır kullandığımız indeksimiz artık yeterli olmamaya başladı" dedi.

İLK KEZ 2023'TE TEST ETTİK

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nin güncellenmesi için 2019 itibarıyla çalışmalara start verdiklerini anlatan Şekib Avdagiç, şunları ifade etti: "Ne yazık ki araya 2 yıllık pandemi girdi, Normalleşme sürecinin kabul edilecek bir seviyeye gelmesini bekledik. Yeni indeksimizi ilk kez 2023 yılında teste başladık."

EUROSTAT İLE AYNI NİTELİKTE

Avdagiç, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin Türkiye'deki en güncel olma özelliğini taşıdığının altını çizerek, "Tıpkı öncekilerde olduğu gibi bu indeksimiz de metodolojik açıdan çağdaş ve bilimsel özelliklere sahip. Yeni indeksimiz, metodolojik açıdan EUROSTAT ile aynı nitelikleri taşıyor" açıklamasını yaptı.







