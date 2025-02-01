En düşük emekli zammı Meclis'ten geçti

En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmasını da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Teklifin kanunlaşmasıyla taban seviyeden aylık alan emeklilerin maaş farklarının hesaplarına geçmesi için süreç başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrasında karar Resmi Gazete'de yayımlanacak. Düzenleme, emekli aylığını taban seviyeden alan 3 milyon 870 bin SGK ve BAĞKUR emeklisini kapsıyor. Bu çerçevede, en düşük emekli aylığı alacak vatandaşlara ocak ayı fark ödemesi yapılacak. En düşük emekli maaşının maliyeti 47,7 milyar lira olacak.
DUL VE YETİM AYLIKLARI DA ARTTI
Emekli taban aylığının yükseltilmesiyle dul, yetim, yaşlılık ve malullük aylığı alanların aylıkları da artacak. Vefat eden kişinin emeklilik dosyası taban seviyedeyse, eşinin ve çocuklarının alacağı dul, yetim aylıkları da belli oldu. Eşi vefat eden kişiye yüzde 75'i yani 10 bin 851 lira ödenecek. Eşi vefat eden ve çocuğu olanlarda ise durum değişiyor. Eşi vefat edene 7 bin 234 lira, çocuğa da 3 bin 671 lira aylık bağlanacak.
İşverene 123 milyarlık destek
- Yine işverenlere sağlanan asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı. Düzenleme kapsamında Hazine işverenlere ayda 5,26 milyar lira, yıllık ise 63,13 milyar lira ilave ödeme gerçekleştirecek. Uygulanmanın başladığı 2016 yılından bu yana işverene 123,3 milyar liralık asgari ücret desteği verildi.