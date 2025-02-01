En düşük emekli zammı Meclis'ten geçti

Teklifin kanunlaşmasıyla taban seviyeden aylık alan emeklilerin maaş farklarının hesaplarına geçmesi için süreç başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrasında karar Resmi Gazete'de yayımlanacak. Düzenleme, emekli aylığını taban seviyeden alan 3 milyon 870 bin SGK ve BAĞKUR emeklisini kapsıyor. Bu çerçevede, en düşük emekli aylığı alacak vatandaşlara ocak ayı fark ödemesi yapılacak. En düşük emekli maaşının maliyeti 47,7 milyar lira olacak.

Emekli taban aylığının yükseltilmesiyle dul, yetim, yaşlılık ve malullük aylığı alanların aylıkları da artacak. Vefat eden kişinin emeklilik dosyası taban seviyedeyse, eşinin ve çocuklarının alacağı dul, yetim aylıkları da belli oldu. Eşi vefat eden kişiye yüzde 75'i yani 10 bin 851 lira ödenecek. Eşi vefat eden ve çocuğu olanlarda ise durum değişiyor. Eşi vefat edene 7 bin 234 lira, çocuğa da 3 bin 671 lira aylık bağlanacak.