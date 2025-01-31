Kaydı yok yöntemi var: IMEI kodu olmayan kaçak telefonlar internette böyle satılıyor

Türkiye’ye kaçak getirilen akıllı telefonlar, bazı internet sitelerinde IMEI kaydı olmadan açıkça pazarlanıyor. Piyasanın çok altında satılan modeller için ‘Kaydı yok, yöntemi var’ gibi ifadeler kullanılıyor. Yani, telefonu kayıt dışı kullanmanın sözde garantisi de veriliyor. Normalde yurt dışından getirilen cihazların kullanımı için belli kurallar bulunuyor.





KAÇAK IMEI KAYDI İÇİN 10 BİN TL İSTENİYOR

Bu telefonların kayıt harcı 2025 itibarıyla 45 bin 614 TL olarak güncellendi ve 120 gün içinde bu bedel ödenmezse kapatılıyor. Harcı ödemek istemeyenler ise yasa dışı yolları denemeyi ihmal etmiyor. İnternet siteleri, sosyal medya ve Telegram gruplarında kaçak telefonların satışı yapılıyor. Benzer platformlarda IMEI kaydı oluşturmak için ücret isteniyor. Söz konusu işlemler için 4 ila 10 bin lira arasında bir ücret isteniyor. Müşterinin istediği özellikler de ek maliyetle telefona yükleniyor. Bu yöntemler, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) tarafından sıkça izleniyor ve gerekli önlemler alınsa da mutlaka bir açık bulunuyor. Cep telefonu tamircileri bile, ‘IMEI kaydı yapılır’ veya ‘Ucuz üst segment telefon var’ ifadeleriyle internete açıkça ilan veriyor. Ancak asıl vurgun, akıllı telefon bayilerinde yapılıyor.





SOSYAL MEDYADAN BAYİYE YÖNLENDİRME TAKTİĞİ

Arama motorundan bu yerlere kolayca ulaşabilirsiniz. Tecno47. com, teknomuaz.com gibi sitelerde farklı telefon modelleri alenen satılıyor. Buralardaki cihazlarda; ‘Çift hat yazılım kayıtlı’, ‘kaydı yok yöntemi var’ gibi başlıkları görebilirsiniz. Sosyal medyadan mağazaya yönlendirilen kullanıcılar burada sıfır veya ikinci el telefonları IMEI kaydı tamamlanmış şekilde yarı fiyatına alıyor.





PAHALI VE ÜST MODELLER TERCİHTE İLK SIRADA

Uygun rakama satılan markalar arasında Iphone öne çıkıyor. Örneğin Iphone 16 Pro Max 128 GB piyasada 90 bin TL civarında iken, kaçak telefon sitelerinde 35 bin TL bulunabilir. Birçok ürünü ucuza almak isteyenler, garanti ve IMEI kaydı sorunlarıyla baş etmek zorunda kalıyorlar. Kaçak kullanımda en sık kullanılan yöntemlerin başında ‘Direnç kaydı’ geliyor. Bazı siteler IMEI kaydını yasa dışı şekilde kırıp müşteriye teslim ediyor bazıları da 5 bin TL civarında ek ücret karşılığında bu işlemi yapıyor.





CİHAZI BOZACAK RİSKLİ İŞLEMLER UYGULANIYOR

YouTube başta olmak üzere sosyal medya platformlarında bu yöntemleri anlatan sayısız video bulabilirsiniz. Teknolojiye meraklı bazı tüketiciler farklı simkartları takarak zaman kazanıyor. Bazıları da 120 gün kullanım süresinin sonuna yaklaşılırken, merdiven altı yerlerde yapılan direnç kaydı işlemi yaptırıyor. Yani direkt anakart üzerinde lehim işlemi uygulanıyor. Birçok internet sitesinde bu yöntemin risklerine dikkat çekiliyor. Mağdurların şikayetleri de cabası. Yani günün sonunda eldeki telefondan da olabilirsiniz. Ancak 100 binlik modeli 40 bin TL’ye kullanmak isteyenler, riske girmekten çekinmiyor. Özellikle gençler kaçak telefonlara yoğun ilgi gösteriyor.



