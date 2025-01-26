Tüketicinin tercihi orta segment

Küresel enflasyonla beraber tüketicilerin fiyat duyarlılığının artması, orta segment telefonların daha fazla tercih edilmesini sağladı. Özellikle pandemiden sonra birçok teknoloji devi için amiral gemiler, prestijden öteye geçemiyor. Dizaynlarının birbirine benzemesi ve teknolojilerinde heyecan verici yeniliklerin azalmasıyla dünyada satılan telefonların yüzde 60’ının orta segment olduğu ifade ediliyor. Geçen yıl küresel çapta 1.2 milyar akıllı telefon satıldı. IDC verilerine göre, Samsung ve Apple satışlarında düşüş yaşanmasına rağmen rakamlarda yıllık bazda yüzde 6.4 artış yaşandı.





FİYAT PERFORMANS DENGESİ SUNUYOR

Hal böyle olunca, birçok firma için artık rekabet bu alana kaydırmış durumda. Kullanıcıların fiyat performans hassasiyetinin artmasıyla markalar en uygun rakamlara en yüksek verimi sunan modelleri sunmak için yarışıyor. Orta segment telefonlar, amiral gemisi modellerine göre daha uygun fiyatlı olmalarına rağmen, oldukça güçlü donanımlara sahip. Bu sayede tüketiciler, yüksek bütçe ayırmadan etkin bir deneyim yaşayabiliyor. Ekran teknolojilerindeki gelişmeler ve işlemci performansındaki artışlar, bu modellerin üst modellere yaklaşmasını sağlıyor. 5G teknolojisi, orta düzey serilerde kullanılmaya başlanınca bireyler fazla para ödemek istemiyor.





DEPOLAMA ALANI ARTIK HAYATİ ÖNEMDE

Bu alanda yarışı önce götüren markaların başında Samsung geliyor. Özellikle A serisi ile uygun fiyata güçlü performans sunuyor. Samsung Galaxy A55 5Gi Exynos 1.480 işlemcisine sahip. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefon, depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerine sahip. Son dönemin öne çıkan modellerinden biri de OPPO A3, sade ve şık bir tasarım sunan A3, 120 Hz yenileme hızına sahip gelişmiş ekran, Dimensity 6300 yonga seti ve 5.100 mAh’lik kullanıcı dostu pil kapasitesiyle karşımıza çıktı. Eğer yüksek bütçeli bir telefona ihtiyacınız yoksa ve iyi bir kullanıcı deneyimi yaşamak istiyorsanız, orta segment sizin için doğru bir seçenek olabilir.





PİYASADA ÖNE ÇIKAN MODELLER

Piyasada öne çıkan kullanıcı puanı yüksek olan modelleri ise şöyle sıralayabliliriz: “Poco X6 Pro, Redmi Note 13 Pro+, Realme 12 Pro+, Honor 200 Pro, Huawei Nova 12s, Oneplus Nord 3, Poco M6 Pro, Xiaomi 13T Nothing Phone (2), Vivo V30.”

* Bütçe: Öncelikle ne kadar harcamak istediğinizi belirleyin.

* İşlemci: Snapdragon veya MediaTek gibi popüler işlemci serilerine bakabilirsiniz.

* RAM: En az 4GB RAM, sorunsuz deneyimi için yeterli.

* Depolama: 128GB genellikle iyi bir başlangıç noktasıdır.

* Ekran: AMOLED ekranlar genellikle daha canlı renkler sunar.

* Kamera: Kamera özellikleri, telefonun fiyatına göre değişir.

* Pil Ömrü: Günlük kullanım için yeterli pil ömrüne sahip bir telefon seçmek önemli.

* 5G: Türkiye, 5G için gün sayıyor, yeni telefon için önemli.

* Uygun fiyat: Yüksek bütçeli telefonlara göre daha ekonomik.

* Güçlü donanım: Günlük kullanım için yeterli performans.

* Geniş özellik yelpazesi: Kamera, ekran gibi özelliklerde gelişmiş seçenekleri var.

* Çeşitlilik: Farklı markalar ve modeller arasından seçim yapma özgürlüğünüz var.



