2021 yılı asgari ücreti belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün son kez toplandı

2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yapılan son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk toplantının ardından 2021 yılı asgari ücretini açıkladı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

45 LİRAYA AŞKIN DESTEK SAĞLADIK

Bu yıl Covid'le mücadele ile geçti. Hükümet olarak ilk hedefimiz vatandaşlarımızın sağlığını korumak oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşvik programları başlatıldı. 45 milyar lirayı aşkın desteği ulaştırmış olduk. Sosyal mekanizmalarımızı işlettik.

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KISA ÇALIŞMADA BAŞVURULAR YENİDEN ALINDI

Salgının negatif etkilerini azaltmak amacıyla işçi ve işverenlerimizi korumak oldu. Nakdi ücret, kısa çalışma destekleriyle iş ilişkisinin sürdürülebilmesini sağladık. Kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik. Kısa çalışma ödeneğine yeniden başvuru alma işlemini başlattık. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek olsun. Bu destekler direkt çalışanlarımıza aktarılan kaynaklardır. Normalleşme desteğini 3 aydan 6 aya çıkardık.

29 milyar liralık SGK alacağına yapılandırma getirdik.

TOPLANTILAR ÇEVRİM İÇİ YAPILDI

Asgari ücret tespiti işçi işveren ve kamunun 5'er üyeyle temsil edildiği komisyonla yapılıyor. Öneri ve teklifler ele alınıyor. TÜİK, Ticaret Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımızı da dikkatli bir şekilde dinliyoruz. İlk defa salgın sebebiyle çevrimiçi gerçekleştirildi. Bugün de son toplantıyı sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.

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İstihdam dostu büyümeyi işçi ve işverenlerimizi korumayı kayıt dışı istihdamla mücadeleyi sosyal adaleti pekiştirmeyi öncelik olarak görmekteyiz. Asgari ücret artışlarımız da böyle. 2002'de 184 lirayken bugünkü asgari ücretle ciddi bir artış gerçekleşmiş oldu.

Asgari ücret tespit çalışmaları bağımsız bir komisyon tarafından yapılıyor.

Öneriler ve teklifler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bu zamana kadar yüz yüze yapılan toplantıları bu yıl koronavirüs nedeniyle çevrim içi yaptık.

2021 YILI ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücretini 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3570,50 TL, net 2 bin 825,90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücrete geçtiğimiz yıla göre yüzde 21 artışla 500 TL zam yapıldı. Bekar ve çocuksuz bir işçi için geçerli olan rakam bu. 3.313,72 kuruş evli ve çocuklu bir çalışan için belirlenen rakam.

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Asgari ücret desteğini 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da ilave destek olarak ifade edilmektedir. Tüm kamu temsilcilerimize bir kez daha teşekkür ederim.

Müzakere süreci ve uzlaşıya dayanmakta. Bir tarafta hükümet oy çokluğu ile imzalamak durumunda.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Toplantıda 2021 asgari ücret rakamına ilişkin Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol açıklamada bulundu.

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklamaları;

* İşveren hükümet temsilcileri tarafından oy çokluğu ile verildiği. İşçi kesimi olarak kendi ve aileleri için çaba gösterdik. İşçi kesimi olarak beklentileri karşılamaktan uzak. Bugünün geçim şartları düşünülmeden oran tespit edilmiştir. Görüşümüzü 4 Aralık'tan bu yana kamuoyuna açıkladık. Temel alınması gereken ilkeleri paylaştık. İşveren kesimi tarafından karşılık görmediğini anlıyoruz. İşçiler geçim şartlarının her geçen gün artan şartlarla karşı karşıya.

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TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un açıklamaları;

* Zorlu bir süreci aşmaya çalışıyoruz. Dünyada salgından dolayı küresel krizle karşı karşıyayız. İşverenler, işçiler ve devletler için de zor bir süreç. İşçi işveren devlet ayrımı yapmadan mücadele veriyoruz. Komisyon en dengeli asgari ücreti belirlemek için çalışıyor. Enflasyon işsizlik işgücü maliyetleri gibi birden çok detay hesaba katılarak belirlenmiş oldu. Süreci başından takip eden tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

2021 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI

Komisyon, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti.

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EKONOMİ Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısı 28 Aralık'ta

TÜİK'TEN 2 BİN 792 LİRALIK ÖNERİ

TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda asgari ücretin 2 bin 792 lira olmasını önerdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Asgari ücrete 2020 yılında yüzde 15 zam yapılmıştı.

EKONOMİ 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 15 ZAM YAPILMIŞTI

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece 2019 yılına göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

Asgari ücrette yapılan son artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde olmuştu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

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Öte yandan, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulandı.

ASGARİ ÜCRET NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.

2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.

3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.

4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.

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6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.