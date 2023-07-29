Asgari ücrete zam tek seferde olacak

Ekonomi yönetimi, enflasyon önleyici tedbirlerini sürdürüyor. Bu kapsamda asgari ücrete yılda iki kez yapılan zamlar teke düşürülecek. Edinilen bilgiye göre, ekonomi kurmayları bu değişiklikle, yıl içerisinde asgari ücrette iki kez sağlanan artışın oluşturduğu enflasyonist etkiyi kırmayı amaçlıyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN

Bu durumun tersine döndürülmesi ve enflasyonla mücadelenin sekteye uğramaması için yılda tek zammın faydalı olacağı düşüncesi hakim.

Sürecin sağlıklı işlemesi açısından bu adımın atılmasının gerekli olduğunu da belirten kurmaylar, tüm ücretlerin artışı körükleyen asgari ücret zammının yılın ikinci yarısından sonra enflasyonda sağlanacak düşüşün önünü kesmemesi için tek zam seçeneğine sıcak bakıyor. Bu adımın aynı zamanda piyasadaki ürün ve hizmetlere sürekli zam geleceği endişesi anlamına da gelen beklenti enflasyonunu da ortadan kaldırması öngörülüyor.







