Avronun en zor kışı: Enerji krizi ve resesyonla birlikte tarihi değer kaybı

Ocak 2002’den itibaren kullanımda olan Avrupa Birliği (AB) Ortak Para Birimi avro en zor kışına hazırlanıyor. Son yıllarda yaşanan krizler ve AB ülkeleri arasındaki finansal anlaşmazlıklar nedeniyle küresel piyasalarda prestij kaybına uğrayan avro, dolar karşısında yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 12'den fazla değer kaybetti. Geçtiğimiz gün, dolar endeksi 20 yılın zirvesini ve avro/dolar paritesi 20 yılın dip seviyesini gördü.

ENFLASYONİST BASKININ SONUCU

31 Aralık 2021’de 1,297 olan avro/dolar paritesi dün gün içinde 0,95 seviyesini gördü. Nitekim temmuz ayında banknot olarak tedavüle girdiği 2002 yılından beri ilk kez 1 avro 1 dolardan işlem gördü. Piyasa uzmanlarına göre avrodaki bu gerileme Avrupa ekonomisindeki yavaşlama ve üretimdeki gerilemeye işaret ediyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde son faiz artırımı kararına ilişkin, "Avronun değer kaybetmesi enflasyonist baskıların artmasına katkıda bulundu” açıklamasını yapmıştı.

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DERİNLEŞEN KRİZ PİYASALARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Pandemi sonrasındaki küresel üretimdeki yavaşlamaya Ukrayna krizi sonrasındaki yaptırımlar eklenince Avrupa ekonomilerinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. ABD’nin geçtiğimiz nisan ayından itibaren gündeme aldığı Rusya’ya yönelik katı uygulamaları AB tarafından da benimsendi. Putin yönetiminin doğal gaz kısıtlamaları sonrasında ise uluslararası piyasalarda hakim olan karamsarlık yerini derinleşen kriz endişelerine bıraktı. Bu endişe özellikle para piyasalarında kendisini göstermeye başladı.

YAPTIRIMLAR ÇÖKÜŞÜ ARTIRIR

Savaşın başından beri AB yetkililerinin kabul ettiği en büyük yaptırımları içeren 6'ncı yaptırım paketi kapsamında AB, Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibarıyla tamamen kesmeyi planlıyor. Hal böyle olunca piyasadaki artan tedirginlik dolara yönelimi artırırken, avronun hızlı şekilde değer kaybetmesine neden oluyor.

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BENZİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Geçen hafta yüzde 5,4 değer kaybederek 85,7 dolarla 8 ayın en düşük seviyesinden kapanan Brent petrolün varil fiyatı, dün de 83,5 dolara indi. Öte yandan, petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak Türkiye’de benzinin litre fiyatında indirim bekleniyor.

STERLİN ERİYOR

İngiltere`deki vergi kesintileri planı ve Fed'in faiz baskısı sterlinin dolar karşısında tarihi değer kaybı yaşadı. Ülkede son 50 yılın en büyük vergi kesintisinin açıklanması sonrasında sterlin karşısında geriledi. Asya borsalarında 1 sterlin 1,04 dolar seviyesini gördü. Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Avro Bölgesi ve İngiltere'nin son çeyrekte resesyona girmesinin beklendiğini bildirdi. Fitch açıklamasında enerji risklerinin avro ve sterlin üzerindeki baskısına dikkat çekti.

