Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız

Bakanlığın 3600 ek göstergeyle ilgili ciddi bir çalışma yürüttüğünün de altını çizen Oktay, \"Yakında bu mayıs-haziran gibi Meclis'e gelecek inşallah\" ifadelerini kullanmıştı.<br>

Hukukçular, avukatlar, il müdürleri ve şube müdürlerinin de bu kapsamda düzenlemeden yararlanması talepleri gündemde yerini aldı.<br><br>

3600 Ek Gösterge Kimleri Kapsıyor?<br><br>3600 ek gösterge çalışmalarında şuan için dört meslek grubu yer alıyor. Hemşire, öğretmen, polis ve din görevlilerinin yer aldığı çalışmalar kapsamında, diğer başka statülerin de kapsam dahiline alınması gündeme geldi.

Öncelikli meseleleri arasında yer aldığını ifade eden Bakan Bilgin, 3600 ek göstergenin kısa süre için de çözüme kavuşacağını duyurdu.<br><br>

Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istediklerinin altını çizen Bakan Bilgin, şu an içi dört farklı meslek grubunu kapsayan çalışma için başka statülerde de düzenleme yapılabileceği sinyali verdi.<br><br>

Şayet Temmuz ayına kadar çalışmanın yetişmesi halinde kanunda belirlenecek şartlara göre değişmekle beraber, 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde memur ve emeklinin alacakları maaşlarda 3600 ek gösterge farkının görülmesi sağlanacak.<br><br>

Öte yandan yılın ikinci 6 aylık döneminde verilecek zamlara ek olarak 3600 ek gösterge çalışmasının da yetişip yetişmeyeceği ise merak ediliyor.<br><br>

Eğer 30 yıl hizmet süresine sahip bir kişi ise normal şartlarda alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla ikramiye alabilecek.

Emekli ikramiyeleri ve maaşlarda ciddi oranda artışa neden olması beklenen 3600 ek gösterge kapsamında bir öğretmenin maaşında 107 liralık brüt artış yaşanacak.<br><br>

Ayrıca kapsam dışında kalan birçok unvan için de ek gösterge konusunun gözden geçirilmesine dair talepler gün yüzüne çıktı.

Öğretmenlerin ardından 3600 ek gösterge kapsamında sayılan polis, hemşire ve din görevlilerinin de bu haktan yararlanmak için heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin 3600'ün önümüzdeki hafta müzakere edileceğini açıkladı.<br><br>Bakan Bilgin, \"Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz\" ifadelerini kullandı.

3600 ek göstergede sona gelindi: Maaşlarda 820 lira birden artış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önümüzdeki hafta Memur-Sen ile 3600 ek gösterge konusunun müzakere edileceğini belirterek "En adil şekilde düzenleyeceğiz" dedi. Bu düzenlemeden yararlanmasına kesin gözüyle bakılan öğretmen ve öğretmen emeklilerinin maaşlarına gelecek zamlar sonraki dönemlerde yansıyacak. Emekli olacak bir öğretmen 820 lira birden artış alabilecek. İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

