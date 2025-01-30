Bakan Bolat: Bavulları hazırlayalım önümüzdeki ay Libya seferine çıkıyoruz

"Ticarette korumacılık had safhaya yükseldi. Bölgemizde, kuzeyimizde, güneyimizde jeopolitik gerginlikler, sıcak savaşlar, Gazze'deki kardeşlerimizin trajedisi ve İsrail'in vahşi katliamı böyle bir dönemde dahi Allah'a şükürler olsun ki Türkiye müteahhitleri ve müşavirleri olarak iki bin yirmi dört yılında dünyada ay yıldızlı bayrağımızı gerçekten gururla, iftiharla dalgalandırmayı başardık. İhracatta Sayın Cumhurbaşkanımız 3 Ocak tarihinde İstanbul'da dış ticaret verilerini mal ticareti hizmet ticareti olarak açıklamıştı. Buna göre Türkiye olarak 2024'ü yüzde 2,5'lik mal ihracat artışıyla kapadık ve 262 milyar dolarla Cumhuriyet rekorunu kırdık. İthalatta da yüzde 5'lik bir azalışı başardık. 344 milyar dolara gerilettik. Dış ticaret açığımızda da böylece yaklaşık 26,5 milyar dolarlık bir azalışla 82,2 milyar dolara dış ticaret açığımızı geriletmiştik. Mal ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,1'e yükseldi. Hizmetler İhracatı da Şubat ayının 11-12'sinde Merkez Bankamız ödemeler dengesini açıkladığında on iki aylık verileri açıklayacağız. Tahminlerimize göre, 114 milyar dolar civarında orada da tam 8 milyar dolarlık bir artışla yine Cumhuriyet rekorunu kırdık. Burada en çok sevindirici olan, hizmetler ticaretinde net 61 milyar dolarlık fazlamız gerçekleşti. Böylece mal dış ticaretinde hızla azaltmamıza rağmen karşılaştığımız açığı kapatırken hizmetler ticaretinde büyük bir fazla veriyoruz."