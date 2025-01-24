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20 yıl sonra ilk: TCMB'den ek likidite adımı

20 yıl sonra ilk: TCMB'den ek likidite adımı

12:1424/01/2025, Cuma
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TCMB, 30 günlük depo ihalelerini en son 2004 yılında gerçekleştirmişti
TCMB, 30 günlük depo ihalelerini en son 2004 yılında gerçekleştirmişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaklaşık 20 yıl aradan sonra ilk kez 30 gün vadeli depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

Şimdiye kadar gecelik ve haftalık depo ihaleleri ile piyasada oluşan fazla likiditeyi çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Ocak'tan itibaren gerekli gördüğü günlerde 30 günlük depo ihaleleri de açacak.


Yetkililerden edinilen bilgiye göre bugün saat 13:45’te açılacak olan 21 Şubat 2025 vadeli depo alım ihalesi 100 milyar lira tutarında olacak.


Bugün ayrıca 900 milyar liralık gecelik depo ihalesi ve 20 milyar lira tutarında 1 hafta vadeli depo ihalesi de açılacak.


En son 2004 yılında açılmıştı


TCMB tarafından 30 günlük depo ihaleleri en son 2004 yılında açılmıştı.


TCMB’nin yılık ilk Para Politikası Kurulu karar metninde “Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları "ek tedbirlerle" etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir” ifadesi kullanılmıştı.


Bugün itibarıyla piyasadaki likidite fazlası 1,35 trilyon lira ile rekor seviyede bulunuyordu.



#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#likidite
#ekonomi

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