Ticaret Bakanlığı: Serbest bölgelerden 12 milyar dolar ihracat yapıldı

"Serbest bölgelerin ithalatı 2023'e göre yüzde 14,8 düşüşle 7,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece, Ticaret Bakanlığımıza bağlı serbest bölgelerin dış ticaret fazlası 2023'teki 3,2 milyar dolar seviyesinden 2024'te 4,1 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 152'ye yükselerek, serbest bölgelerin uluslararası ticaretteki rekabetçi gücünü bir kez daha teyit etmiştir"