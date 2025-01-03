Bakan Bolat rakamları paylaştı: Cari işlemler dengemizde 5 ay üst üste fazla verdik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , Haliç Kongre Merkezi'nde "2024 Yılı Dış Ticaret Rakamlarının Açıklanması Programı"nda konuştu.





Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle;





"Hem ülkemiz hem de tüm dünya için 2025 yılının huzur, sağlık, bereket ve refah dolu bir yıl olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Pandemi sonrası artan jeopolitik riskler, enerji krizleri ve enflasyonist baskılara şahitlik etmeye devam ediyoruz. 2024 yılı da küresel ticarette değişim ve belirsizlik ortamına çok yoğun bir şekilde şahitlik ettiğimiz bir dönem oldu.2025 yılı için iyileşme tahminleri yapılmakla beraber bu yıl da ciddi belirsizlikler bulunmaktadır.





AB, 27 ülkesinin 2024 yılı ekim itibarıyla yaklaşık 600 milyar kadar ithalatının düşmesi, AB pazarındaki talep düşüşünün ne kadar sert olduğunu göstermektedir. Dünya ekonomisindeki sıkıntılı süreçlere rağmen Türkiye ekonomisi, üretmeye, büyümeye, istihdam sağlamaya, Türk malları ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam etmiştir.





"Enflasyon 31 puanlık gerileme kaydetti"





İlk 9 aydaki yüzde 3.2’lik büyümenin içinde net mal, hizmetler ihracatının payı 1.9 puan olmuştur. Büyümenin yarıdan fazlası net mal ve hizmetler ihracatından gelmiştir. Bugün açıklanan enflasyon oranı da haziran ayından bu yana 7 aydır Türkiye ekonomisinde enflasyonun düşme sürecinde olduğunu göstermektedir. 7 ayda 31 puanlık gerileme kaydedip, yüzde 44’e gerilemiştir.





İhracattaki başarı, dış ticaretteki açığı dengeleyerek döviz piyasalarında finansal alanda, makroekonomik istikrara katkı sağlamaktadır. Son 12 ayın yedisinde aylık ihracatımız Cumhuriyet tarihi rekorları kırmıştır. Son 12 ayın 7’sinde mal dış ticaretinde dış ticaret açığımız gerilemiştir. Böylece 2002’de yüzde 0.55 olan dünya mal ihracatındaki payımız 2024 üçüncü çeyreği sonunda yüzde 1.08’e yükselmiştir.





Türk sanayi ürünleri dünya pazarlarında kalitenin, markanın, aranılan istenilen ürünlerin adresi olmayı başarmıştır. İhracatımızın yüzde 94’ü sanayi ürünleridir. Savunma sanayii ürünleri Türk sanayiinin kalitenin, teknolojinin adeta simgesi olmuştur.





Türk Eximbank’ın sermayesi tam 4 katı artışla 55.3 milyar TL’ye çıkarılmıştır. Türk Eximbank bu yıl 48 milyar 700 milyon dolar ihracat finansman desteği sağlamıştır.





Merkez Banka’mızın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın destekleri ile ihracat kredilerinin TL bazında maliyeti 6 puan düşürülerek yüzde 29.93’e gerilemiştir.





Ticaret Bakanlığı olarak yıllık bütçemizin yaklaşık yüzde 60’ını ihracatçılarımıza destek vermek üzere kullanıyoruz. Destek bütçemiz olarak 24.7 milyar TL mal ve hizmet ihracatçılarımızın istifadelerine sunduk. 2025’te 33 milyar TL’lik destek bütçemiz olacaktır."





"Cari işlemler dengemizde 5 ay üst üste fazla verdik"





Hizmetler ihracatında son 12 ayın 11’inde hizmetler ihracatımızı artırdık. Aldığımız pay da yüzde 1.35’e yükselmiştir. Cari işlemler dengemizde 5 ay üst üste fazla verdik.





Türk sanayi ürünleri dünya pazarlarında kalitenin, markanın, aranılan istenilen ürünlerin adresi olmayı başarmıştır. İhracatımızın yüzde 94’ü sanayi ürünleridir. Savunma sanayii ürünleri Türk sanayiinin kalitenin, teknolojinin adeta simgesi olmuştur.





Türk Eximbank’ın sermayesi tam 4 katı artışla 55.3 milyar TL’ye çıkarılmıştır. Türk Eximbank bu yıl 48 milyar 700 milyon dolar ihracat finansman desteği sağlamıştır.





Merkez Bankamızın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın destekleri ile ihracat kredilerinin TL bazında maliyeti 6 puan düşürülerek yüzde 29.93’e gerilemiştir.





"2025 yılı ihracat planımızı hazırladık"





Ticaret Bakanlığı olarak yıllık bütçemizin yaklaşık yüzde 60’ını ihracatçılarımıza destek vermek üzere kullanıyoruz. Destek bütçemiz olarak 24.7 milyar TL mal ve hizmet ihracatçılarımızın istifadelerine sunduk. 2025’te 33 milyar TL’lik destek bütçemiz olacaktır.





2025 yılı ihracat planımızı hazırladık. Kısa bir süre içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız. Hizmetler sektörü Türkiye ekonomisine 60 milyar dolar net döviz girdisi sağlayan milyonlarca istihdam kaynağı oluşturan, ülkemizin ekonomisine katma değer sağlayan stratejik bir sektördür. Turizm, sağlık, eğitim, yazılım, dizi film gibi hizmetler ihracatımızı daha üst seviyelere taşınmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 12 sektöre desteklerimizi çıkardık. 137 ülkede 536 milyar doları aşan 12 bin 462 proje ve müşavirlik olarak 138 ülkede 3 bine yakın proje ve 3.5 milyar dolarlık iş alan müteahhitlik sektörümüzü tebrik ediyoruz."







