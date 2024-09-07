Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu için başvuru şartlarını hafiflettik

"Bu amaç doğrultusunda biz de bakanlık olarak, 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' hedefimizle toplumun tüm kesimlerini kucaklıyoruz. Öncelikle kültürümüzün ve değerlerimizin gelecek nesillere aktarıcısı olan aileyi merkeze alan bir anlayışla politikalarımızı belirliyor ve birer birer hayata geçiriyoruz. Kadınların hak ettikleri tüm imkanlardan eşit biçimde faydalanabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize güvenli bir gelecek bırakmak için, kendine güvenen nesillerin yetişmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Geçmişimiz ve geleceğimiz arasında köprü olan büyüklerimiz ve yaşama azmiyle bizlere örnek olan engelli kardeşlerimizin hayata etkin katılımları için pek çok proje geliştiriyoruz. Bu aziz vatan için canını ortaya koyan şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ve gazilerimiz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."