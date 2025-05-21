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Bakan Kurum'dan 2B müjdesi: Yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız

Bakan Kurum'dan 2B müjdesi: Yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:4721/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuştu. 5 milyon kişinin merakla beklediği 2B arazi alanlarıyla ilgili son gelişmeyi duyuran Bakan Kurum, "Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını belirleyip yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare dahi bırakmayacağız"

Bakan Kurum,
"İstanbul'dan önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adımı atıyoruz; 2B alanlarıyla ilgili olarak; tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare dahi bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını belirleyip yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız. Yıl sonuna kadar tamamlayacağımız bu dev projeyle, mülkiyet hakkına kavuşacak tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum"
dedi.

2B arazisi nedir?

Türkiye genelinde yer alan ve orman vasfını yitiren hazine arazileri 2B arazisi olarak isimlendirilmektedir. "2b" genellikle 6831 sayılı orman kanunu'nun 2. maddesinde yer alan B bendi için kısaltma olarak kullanılmaktadır. 2B arazileri genellikle orman vasfını kaybeden araziler olarak isimlendirilmekte. Bazı araziler kadastro müdürlükleri tarafından orman alanı dışına çıkartılabilir. Ayrıca bir daha da geri kazanılamaz ve ıslah edilemez. Bu alanlara ise 2B arazisi denilmektedir. Türkiye genelinde orman vasfını yitiren ve orman vasfı dışına çıkarılan bu arazilere de 2B arazisi denilmekte.



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