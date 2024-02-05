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Ekonomi

Bakan Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, enflasyonun ocakta geçici etkiler nedeniyle yükseldiğini, şubattan itibaren aylık enflasyonda kayda değer düşüş olacağını belirtti.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:28 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şubattan itibaren aylık enflasyon kayda değer şekilde düşecek"

Şimşek, "
Şubattan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir.
" dedi.
#Mehmet Şimşek
#Enflasyon
#Ekonomi
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