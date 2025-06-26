Bakan Yumaklı: Sulama sistemi destekleri açık alanda da geçerli hale geldi

Daha önce yalnızca sera projeleri için verilen sulama sistemi desteklerinin IPARD III Programı ile artık açık alanda da geçerli hale geldiğini vurgulayan Yumaklı, "Bu kapsamda, 500 bin avroya kadar uygun harcamaların yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlıyoruz. Bir yandan tarımsal üretimi artırırken diğer yandan su kaynaklarımızı koruma kararlılığımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sulama sistemleri içeren projeler için de geçerli olmak üzere ilgili tedbir kapsamında minimum 5 bin avro, maksimum 500 bin avro destek miktarı söz konusuyken yüzde 60 hibe desteği sağlanıyor. Bu desteklere gerçek ve tüzel kişilikler başvurabiliyor. Genç çiftçiler ya da organik sertifikalı çiftçiler tarafından yapılan yatırımlarda hibe tutarı yüzde 70'e kadar yükseliyor. Atık su ve atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi tipi yatırımlara, azami destek oranı yüzde 75'i geçmemek kaydıyla ek yüzde 10 kamu katkısı daha veriliyor.