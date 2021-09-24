Ekonomi Balıkçılar ağa takılan şeyi görünce gözlerine inanamadı 35 yıllık hayatımda ilk defa karşılaşıyorum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Balıkçılar ağa takılan şeyi görünce gözlerine inanamadı: 35 yıllık hayatımda ilk defa karşılaşıyorum

Egeli balıkçılar, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yaklaşık 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 kalamar yakaladı. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, "Normalde bizim Ege'de tuttuğumuz kalamarın boyu yaklaşık 15 santimetre. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Balıkçılar ağa takılan şeyi görünce gözlerine inanamadı: 35 yıllık hayatımda ilk defa karşılaşıyorum
Dev kalamar türünün ismi Thysanoteuthis Rhombus.

Egeli balıkçılar, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yaklaşık 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 kalamar yakaladı. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sürekli vurgusunu yaptığı küresel iklim değişikliğinin etkilerinin denizlerde de hissedilmeye başlandığını söyledi.

NORMAL BOYUTU 15 SANTİMETRE

Çakan, "Bunların en büyük ispatı bizim ağlarımıza takılan dev kalamarlar. Karaburun açıklarında balıkçıların ağlarına 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 dev kalamar takıldı. Normalde bizim Ege'de tuttuğumuz kalamarın boyu yaklaşık 15 santimetre. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum" dedi.

AA

"KÜRESEL ISINMANIN ETKİSİ"

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol ise denizlerdeki küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün arttığını ifade etti.

Balıkçıların ağına takılan kalamarla ilgili bilgi veren Akyol, "Bu kalamar türünün isminin Thysanoteuthis Rhombus olduğunu tahmin ediyoruz. Diamond Squid diye de geçiyor. Akdeniz'de görülüyor. İzmir'de biz de buna rastlamadık. Denizlerimizde görülmeye başlanan yeni türlerin balıkçılığa etkisi şu an için tehlikeli boyutta değil. Sular ısındıkça bu türlerin gelişi de artacaktır. Mesela aslan balığının bu kadar hızlı gelmesini beklemiyorduk. Beklediğimizden hızlı geldi" diye konuştu.

Lüferden umduğunu bulamayan balıkçıların yüzünü kalamar güldürdü
FOTOĞRAF 14
Title
Çanakkale Boğazı’nda, bu kış havaların beklenen soğuklukta olmaması 'denizin prensi' olarak nitelendirilen lüfer balığının akımını da olumsuz etkiledi.
Title
Bu nedenle lüfer avından umduklarını bulamayan olta balıkçılarının yüzünü kalamar güldürdü. Balıkçılar, gün ağarmadan tekneleriyle denize açılıp, günün ilk ışıklarıyla merada yerlerini alıyor.
Title
Sahte yem olan kalamar zokalarını denize bırakarak avlanmaya başlıyor. Gün sonunda her tekne yaklaşık 10 kiloya yakan kalamar avlıyor. Olta balıkçıları yakaladıkları kalamarları kilosunu 80 ila 90 lira arasında değişen fiyatlarla toptan satıyor. Olta balıkçıları, bugünlerde kalamar avıyla ekmeğini kazanıyor.
Title
Çanakkale'de 14 yıldır olta balıkçılığı yapan Erhan Şen, Karadeniz'den Marmara'ya ve Çanakkale Boğazı'na bekledikleri lüfer akımının gerçekleşmediğini söyledi.
Title
Şen, Bu sezon özellikle yılbaşında havaların beklenenden sıcak olması balığın akışını etkiledi. Umduğumuz lüfer gelmedi. Çanakkale Boğazı’na Karadeniz’den, Marmara’dan çok büyük lüfer akımı gerçekleşmedi. Biz de ekmeğimizi kalamardan çıkartıyoruz. Eskiler kalamarın derin su balığı olduğunu söyler.
Title
Şu sıralar geceleri daha sığ sularda av veriyor. Fakat öncesinde okyanus balığı olduğu söylenir. Daha tuzlu sularda yaşadığı, tuz oranından dolayı Ege Denizi’nde daha yoğun olduğu söyleniyor.
Title
Fakat iklimsel değişiklikler hayvanın da bir şekilde kendini değiştirmesine sebep oluyor. Bu sene özellikle kalamar İstanbul Boğazı’na kadar çıktı. Biz de bu sene kalamarla geçimimizi sağlıyoruz dedi.
Title
Şen, kalamar avının ilginç yöntemlerini de anlatarak, şunları söyledi: Kalamarı, kalamar zokası dediğimiz sahte karides görünümünde iğneli yemlerle tutuyoruz. Hava şartlarına göre, akıntının durumuna göre kullandığımız rapalaları değiştirmemiz gerekiyor. Balık, sürekli aynı zokaya gelecek diye bir durum yok. Bu, günlük değişime uğruyor.
Title
Kalamar suyun altında önündeki yeme göre değişkenlik gösteriyor. Biz de bunları deneme yanılma yöntemiyle çözmeye çalışıyoruz. Kalamar balığının kilosu geçen senelerde 60- 70 liraya satılırken, bu sene 80- 90 liraya, hatta porsiyonluk dediğimiz halkalara bölündüğünde tam ideal boya ulaşacak kalamarların 95 liraya satıldığı oluyor.”
Title
Kalamar avlamanın zorluklarından da bahseden Erhan Şen, Bu işin eski ustaları ‘kalamar tutarken parmağın üşüyecek’ derlerdi. Bu havanın, suyun soğukluk derecesine işaretti.
Title
Kalamarın daha fazla av verdiği dönemler havaların soğuk olduğu dönemler. Bu dönemlerde soğukla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Soğuk havalardaki fırtınalar biraz daha yıpratıcı oluyor.
Title
Sürekli elin ıslanıyor. Denizden yüzüne su sıçrıyor. Bu sefer rüzgarın etkisi ile iki, üç kat üşütücü oluyor” dedi.
Title
Title
Lüferden umduğunu bulamayan balıkçıların yüzünü kalamar güldürdü
Çanakkale Boğazı'nda bu yıl lüferden umduğunu bulamayan olta balıkçılarının yüzü kalamar ile güldü. 14 yıldır olta balıkçılığı yapan Erhan Şen (51), havaların yeterince soğumaması nedeniyle lüfer balığının bu sezon kıyılarında görülmediğini belirterek, "Çanakkale Boğazı'na, Karadeniz'den ve Marmara'dan çok büyük lüfer akımı gerçekleşmedi. Biz de şu anda ekmeğimizi kalamardan çıkartıyoruz. Ava çıkabildiğimiz günlerde, 10 kiloya yakın kalamar yakalıyoruz, kilosunu toptan 80 ila 90 lira arasında değişen fiyatla satıyoruz" dedi.


Dev kalamar yumurtası görenleri şaşırtıyor
OYNAT 00:00
Dev kalamar yumurtası görenleri şaşırtıyor
Norveç merkezli Keşif Araştırma Gemisi (REV) dalgıçları, yaptıkları dalışta 4 metre çapında dev bir kalamar yumurtasını görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri de şaşırtıyor.

4 metrelik dev kalamar!
OYNAT 00:19
4 metrelik dev kalamar!
Görüntüler, Japonya'nın batı kıyısında Toyoma Bay isimli bir tekneden çekildi. Boyu 4 metre, genişliği yaklaşık bir metre olan ve bugüne kadar canlı olarak görüntülenmiş en büyük kalamar olan dev canlı liman boyunca ilerledi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Dünyanın en büyük Kalamarı yakalandı!
OYNAT
Dünyanın en büyük Kalamarı yakalandı!

Japon balıkçılar tarafından yakalanan bu kalamarın büyüklüğü herkesi şaşırtıyor!

Daha önce böyle bir kalamar görmediniz!
OYNAT 02:11
Daha önce böyle bir kalamar görmediniz!
Kaliforniya kıyılarında 900 metre derinlikte karşılaşılan bu kalamar gözleri nedeniyle o sırada araştırma yapan bilim insanlarının gülmesine neden oldu. Bilim insanları tarafından oyuncağa da benzetilen kalamarın gözlerinin büyüklüğü ve odaklanmaması da dikkat çekti.


Abone Ol Google News
İzmirde 11ler belli oldu

İzmir'de 11'ler belli oldu

​Haftanın açılışında Beşiktaş, Altay'a konuk oluyor.
Siparişlerine yetişemiyor

Siparişlerine yetişemiyor

"'İstanbul'da bal olur mu' diye düşünüyorlar."
Göbeklitepeden sonra Karahantepe heyecanı

Göbeklitepe'den sonra
Karahantepe heyecanı

Bölgede ilk kez anıtsal yapılarla karşılaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.