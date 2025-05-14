Bayram öncesi tatil hazırlığı yapanlar dikkat: Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu uyarısı

"Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır. Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca kayıtlı olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentelerinin ve turizm tesislerine ilişkin bilgileri

ve