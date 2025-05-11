Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri listesini güncelledi: Satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılacak

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri listesini güncelledi: Satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılacak

17:5011/05/2025, Sunday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ticaret Bakanlığı listeleri güncelledi! İşte sağlık riski taşıyan yeni ürünler
Ticaret Bakanlığı listeleri güncelledi! İşte sağlık riski taşıyan yeni ürünler

Ticaret Bakanlığı ekipleri güvensiz ürünleri tespit etmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bakanlık yaptığı denetimlerde iki adet ürün için satışının yasaklanması ve piyasadan toplatılmasına ilişkin karar aldı. İşte Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri listesi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, piyasada bulunan güvensiz ürünleri tespit etmek ve tüketicileri korumak amacıyla çeşitli denetimler ve mekanizmalar yürütmektedir. Denetimler sonucunda güvensizliği tespit edilen ürünler, Ticaret Bakanlığı tarafından
GÜBİS
adlı bir platform üzerinden kamuoyuna duyurulmakta.

Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimlerde iki adet ürün için satışının yasaklanması ve piyasadan toplatılmasına ilişkin karar aldı.

Ekipler son yaptıkları denetimler neticesinde çıkan laboratuvar testlerine göre iki ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verdi.

Serra Plastik'in ürettiği oyuncak arabada sınır değerlerin üzerinde fitalat tespit edildi. Fitalat kanserojen maddeler arasında yer alıyor ve kısırlığa neden olabiliyor.

Kırşan Kozmetik'e ait Bambu Model Viole & More Bambu Reed Diffuser adlı ürün de sağlık riski, yanıklar ve yaralanmalara neden olacağından dolayı piyasaya arzı yasaklandı ve ürünler için toplatma kararı çıktı.

#Ticaret Bakanlığı
#güvensiz ürünler listesi
#Serra Plastik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri listesini güncelledi: Satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılacak