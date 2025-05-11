Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri listesini güncelledi: Satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılacak

Ticaret Bakanlığı ekipleri, piyasada bulunan güvensiz ürünleri tespit etmek ve tüketicileri korumak amacıyla çeşitli denetimler ve mekanizmalar yürütmektedir. Denetimler sonucunda güvensizliği tespit edilen ürünler, Ticaret Bakanlığı tarafından GÜBİS adlı bir platform üzerinden kamuoyuna duyurulmakta.

Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimlerde iki adet ürün için satışının yasaklanması ve piyasadan toplatılmasına ilişkin karar aldı.

Ekipler son yaptıkları denetimler neticesinde çıkan laboratuvar testlerine göre iki ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verdi.

Serra Plastik'in ürettiği oyuncak arabada sınır değerlerin üzerinde fitalat tespit edildi. Fitalat kanserojen maddeler arasında yer alıyor ve kısırlığa neden olabiliyor.