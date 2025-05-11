Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri listesini güncelledi: Satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılacak

Ticaret Bakanlığı ekipleri güvensiz ürünleri tespit etmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bakanlık yaptığı denetimlerde iki adet ürün için satışının yasaklanması ve piyasadan toplatılmasına ilişkin karar aldı. İşte Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri listesi.
Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimlerde iki adet ürün için satışının yasaklanması ve piyasadan toplatılmasına ilişkin karar aldı.
Ekipler son yaptıkları denetimler neticesinde çıkan laboratuvar testlerine göre iki ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verdi.
Serra Plastik'in ürettiği oyuncak arabada sınır değerlerin üzerinde fitalat tespit edildi. Fitalat kanserojen maddeler arasında yer alıyor ve kısırlığa neden olabiliyor.
Kırşan Kozmetik'e ait Bambu Model Viole & More Bambu Reed Diffuser adlı ürün de sağlık riski, yanıklar ve yaralanmalara neden olacağından dolayı piyasaya arzı yasaklandı ve ürünler için toplatma kararı çıktı.