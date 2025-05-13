Ticaret Bakanlığı LGBT propagandası yapan ünlü gözlük markası Sunglass Hut’a ceza verdi

Gözlük markası Sunglass Hut, geçtiğimiz şubat ayında ‘14 Şubat Sevgililer Gününe’ dair kullanıcılarına gönderdiği e-postada iki erkek üzerinden LGBT propagandası yapmıştı. Ticaret Bakanlığı söz konusu reklamı, ‘genel ahlaka aykırı’ bularak durdurma cezası verdi.
İtalya merkezli gözlük üreticisi Sunglass Hut, geçtiğimiz şubat ayında ‘14 Şubat Sevgililer Gününe’ dair kullanıcılarına gönderdiği e-postada LGBT propagandası yaptı.
Kendi müşterilerinden de tepki görmüştü
Şikayetvar.com’a yazdığı yazı ile tepki gösteren Sunglass Hut müşterisi, sabah saatlerinde kendisine gelen e-postada yer alan reklamı eleştirdi.
‘Artık kapınızın önünden dahi geçmem’
Ticaret Bakanlığından reklam durdurma cezası
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Sunglass Hut'ın LGBT propagandası yapan reklamının 'genel ahlaka' aykırı olduğunu bildirdi.
Bakanlık; marka yetkililerine, müşterilerine gönderdikleri reklamın, mevzuatta yer alan “tanıtımın genel ahlak kurallarına aykırı ifade ve görüntüler içeremeyeceği” yönündeki düzenlemeyi ihlal ettiğini belirtti ve reklamı durdurma cezası verdi.
Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:
- “Sevgililer günü öncesi son şans! Güneş gözlüklerini hemen keşfet!” başlıklı e-postalarda, “Sevgiyi anlatan hediyeler. Hediyelerini al ve bu Sevgililer Günü'nde sevgiyi paylaşmaya hazırlan. Her kalbi çalacak renk yelpazemizle seni düşündük!” ifadeleri ile birlikte iki erkeğin öpüştüğü ve erkeklerden birinin diğerine evlilik teklifinde bulunurken diz çöktüğü görsellere yer verilmesinin Reklam mevzuatının temel ilkelerinden olan, tanıtımların genel ahlak kurallarına aykırı ifade ve görüntüler içeremeyeceği yönündeki ilkeyi ihlal ettiği değerlendirilmiş olup…”
Çiçeği burnunda Genel Müdür geri adım atmadı
Sunglass Hut Türkiye Genel Müdürlüğü koltuğuna yeni oturan Özlem Yılmaz Üçer göreve geldikten sonra yayınlanan reklam ile eleştirilerin odağına oturdu.
Üçer’in 3 Ocak 2025 tarihinde Genel Müdürlüğe başlamasıyla markanın reklam politikasındaki LGBT teması dikkat çekti. Bahse konu reklamın yayınlanmasının ardından gelen tepkilere rağmen markadan herhangi bir açıklama yapılmadı.