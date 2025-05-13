Ticaret Bakanlığı LGBT propagandası yapan ünlü gözlük markası Sunglass Hut’a ceza verdi

“Sevgililer günü öncesi son şans! Güneş gözlüklerini hemen keşfet!” başlıklı e-postalarda, “Sevgiyi anlatan hediyeler. Hediyelerini al ve bu Sevgililer Günü'nde sevgiyi paylaşmaya hazırlan. Her kalbi çalacak renk yelpazemizle seni düşündük!” ifadeleri ile birlikte iki erkeğin öpüştüğü ve erkeklerden birinin diğerine evlilik teklifinde bulunurken diz çöktüğü görsellere yer verilmesinin Reklam mevzuatının temel ilkelerinden olan, tanıtımların genel ahlak kurallarına aykırı ifade ve görüntüler içeremeyeceği yönündeki ilkeyi ihlal ettiği değerlendirilmiş olup…”