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Ticaret Bakanlığı LGBT propagandası yapan ünlü gözlük markası Sunglass Hut’a ceza verdi

Ticaret Bakanlığı LGBT propagandası yapan ünlü gözlük markası Sunglass Hut’a ceza verdi

Şefika Nur Çiftçi
17:1013/05/2025, mardi
G: 13/05/2025, mardi
Yeni Şafak
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Sunglass Hut’ın LGBT propagandası yaptığı reklamına hem kendi müşterilerinden hem de çok sayıda sosyal medya kullanıcısından tepki gelmişti.
Sunglass Hut’ın LGBT propagandası yaptığı reklamına hem kendi müşterilerinden hem de çok sayıda sosyal medya kullanıcısından tepki gelmişti.

Gözlük markası Sunglass Hut, geçtiğimiz şubat ayında ‘14 Şubat Sevgililer Gününe’ dair kullanıcılarına gönderdiği e-postada iki erkek üzerinden LGBT propagandası yapmıştı. Ticaret Bakanlığı söz konusu reklamı, ‘genel ahlaka aykırı’ bularak durdurma cezası verdi.

İtalya merkezli gözlük üreticisi Sunglass Hut, geçtiğimiz şubat ayında ‘14 Şubat Sevgililer Gününe’ dair kullanıcılarına gönderdiği e-postada LGBT propagandası yaptı.


Söz konusu reklamda iki erkeğin birbiri ile yakınlaştığı ve erkeklerden birinin diğerine evlilik teklifinde bulunduğuna dair bir mizansen sergilenerek diz çöktüğü görseller kullanıldı.

Markanın küresel ölçekte LGBT dayatmasında bulunduğu reklamları bilinirken,
daha önce Türkiye pazarında benzer bir yayınları olmamıştı.


Kendi müşterilerinden de tepki görmüştü


Şikayetvar.com’a yazdığı yazı ile tepki gösteren Sunglass Hut müşterisi, sabah saatlerinde kendisine gelen e-postada yer alan reklamı eleştirdi.


Şikayetvar.com'da 11 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan kullanıcı tepkisinde, 'Toplumsal değerlere aykırı reklam' yapıldığına dair eleştiri yer aldı.


‘Artık kapınızın önünden dahi geçmem’


Bahse konu kullanıcı şikayetinde,
“14 Şubat Sevgililer Günü için bugün atılan mailden aşırı derecede tiksindim. Amacınızın ürün satmak olmalı. Aile yapımızı ve toplumsal değerlerimizi hiçe sayarak paylaştığınız bu videolu görselinizi şiddetle kınıyorum. Bundan sonra kapınızın önünden dahi geçmem”
ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları ise markayı boykota çağırmıştı.

Ticaret Bakanlığından reklam durdurma cezası


Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Sunglass Hut'ın LGBT propagandası yapan reklamının 'genel ahlaka' aykırı olduğunu bildirdi.


Bakanlık; marka yetkililerine, müşterilerine gönderdikleri reklamın, mevzuatta yer alan “tanıtımın genel ahlak kurallarına aykırı ifade ve görüntüler içeremeyeceği” yönündeki düzenlemeyi ihlal ettiğini belirtti ve reklamı durdurma cezası verdi.


Ticaret Bakanlığının Reklam Kurulu, çeşitli kurumlarda görev yapan yetkin 19 isimden oluşuyor.

Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:


  • “Sevgililer günü öncesi son şans! Güneş gözlüklerini hemen keşfet!” başlıklı e-postalarda, “Sevgiyi anlatan hediyeler. Hediyelerini al ve bu Sevgililer Günü'nde sevgiyi paylaşmaya hazırlan. Her kalbi çalacak renk yelpazemizle seni düşündük!” ifadeleri ile birlikte iki erkeğin öpüştüğü ve erkeklerden birinin diğerine evlilik teklifinde bulunurken diz çöktüğü görsellere yer verilmesinin Reklam mevzuatının temel ilkelerinden olan, tanıtımların genel ahlak kurallarına aykırı ifade ve görüntüler içeremeyeceği yönündeki ilkeyi ihlal ettiği değerlendirilmiş olup…”

Çiçeği burnunda Genel Müdür geri adım atmadı


Sunglass Hut Türkiye Genel Müdürlüğü koltuğuna yeni oturan Özlem Yılmaz Üçer göreve geldikten sonra yayınlanan reklam ile eleştirilerin odağına oturdu.


Üçer’in 3 Ocak 2025 tarihinde Genel Müdürlüğe başlamasıyla markanın reklam politikasındaki LGBT teması dikkat çekti. Bahse konu reklamın yayınlanmasının ardından gelen tepkilere rağmen markadan herhangi bir açıklama yapılmadı.


Özlem Yılmaz Üçer, Sunglass Hut'taki yeni görevine geçtiğimiz aylarda, bahse konu reklam yayınlanmadan kısa süre önce atanmıştı.


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