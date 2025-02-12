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Ünlü gözlük markası Sunglass Hut’tan LGBT propagandası: Yeni Genel Müdür reklam politikasını değiştirdi

Ünlü gözlük markası Sunglass Hut’tan LGBT propagandası: Yeni Genel Müdür reklam politikasını değiştirdi

Şefika Nur Çiftçi
21:1512/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sunglass Hut kendi müşterilerinden de tepki gördü: ‘Artık kapınızın önünden dahi geçmem’
Sunglass Hut kendi müşterilerinden de tepki gördü: ‘Artık kapınızın önünden dahi geçmem’

Gözlük markası Sunglass Hut, 14 Şubat Sevgililer Gününe dair kullanıcılarına gönderdiği e-postada iki erkek üzerinden LGBT propagandası yaptı. Markanın çiçeği burnunda Genel Müdürü Özlem Yılmaz Üçer’in reklam politikasını değiştirme hamlesi dikkat çekti. Kendi müşterilerinden dahi tepki gören markaya dair boykot çağrısı yapılırken, yetkililerden de harekete geçilmesi istendi.

İtalya merkezli gözlük üreticisi Sunglass Hut, 14 Şubat Sevgililer Gününe dair kullanıcılarına gönderdiği e-postada LGBT propagandası yaptı.


Söz konusu reklamda iki erkeğin birbiri ile yakınlaştığı ve erkeklerden birinin diğerine evlilik teklifinde bulunur gibi bir mizansen sergilenerek diz çöktüğü görseller kullanıldı.

  • Markanın küresel ölçekte LGBT dayatmasında bulunduğu reklamları bilinirken, daha önce Türkiye pazarında benzer bir yayınları olmamıştı.

Kendi müşterilerinden tepki gördü


Şikayetvar.com’a yazdığı yazı ile tepki gösteren Sunglass Hut müşterisi, sabah saatlerinde kendisine gelen e-postada yer alan reklamı eleştirdi.


Şikayetvar.com'da 11 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan kullanıcı tepkisinde, 'Toplumsal değerlere aykırı reklam' yapıldığına dair eleştiri yer aldı.

‘Artık kapınızın önünden dahi geçmem’


Bahse konu kullanıcı şikayetinde,
“14 Şubat Sevgililer Günü için bugün atılan mailden aşırı derecede tiksindim. Amacınızın ürün satmak olmalı. Aile yapımızı ve toplumsal değerlerimizi hiçe sayarak paylaştığınız bu videolu görselinizi şiddetle kınıyorum. Bundan sonra kapınızın önünden dahi geçmem”
ifadelerini kullandı.

Yetkililere seslendiler


LGBT’nin normalleştirilmesine dair her alanda mücadele eden
Mesele LGBT
platformu, X’te yaptıkları paylaşımda, ‘Küresel markalar, ideolojik dayatmalara devam ediyor. Propaganda karşısında sessiz kalma!’ diyerek, Sunglass Hut’ın e-postasında yer alan görselleri yayınladı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıma gelen tepkiler arasında; markaya boykot çağrısı da yetkililerin yaptırımda bulunmasına dair talepler de vardı.


Bazı sosyal medya kullanıcıları Mesele LGBT'nin paylaşımının altına markanın boykot edilmesi gerektiğini yazdı.
Bazıları ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da etiketleyerek yaptırımda bulunulmasına dair çağrıda bulundu.
Yetkililere çağrıda bulunulan paylaşımlara bir örnek daha.


Çiçeği burnunda Genel Müdürden LGBT reklamı


Sunglass Hut Türkiye Genel Müdürlüğü koltuğuna yeni oturan Özlem Yılmaz Üçer’in göreve geldikten sonra yayınlanan reklam eleştirilerin odağına oturdu.


Üçer’in 3 Ocak 2025 tarihinde Genel Müdürlüğe başlamasıyla markanın reklam politikasındaki LGBT teması dikkat çekti.


Özlem Yılmaz Üçer, Sunglass Hut'taki yeni görevine geçtiğimiz hafta atandı.

Üçer, 3 Ocak 2025 tarihinde atandığı yeni görevinden önce Eren Holding’e bağlı Eren Perakende de 11 yıl çalıştı.



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