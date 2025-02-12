Ünlü gözlük markası Sunglass Hut’tan LGBT propagandası: Yeni Genel Müdür reklam politikasını değiştirdi

Gözlük markası Sunglass Hut, 14 Şubat Sevgililer Gününe dair kullanıcılarına gönderdiği e-postada iki erkek üzerinden LGBT propagandası yaptı. Markanın çiçeği burnunda Genel Müdürü Özlem Yılmaz Üçer’in reklam politikasını değiştirme hamlesi dikkat çekti. Kendi müşterilerinden dahi tepki gören markaya dair boykot çağrısı yapılırken, yetkililerden de harekete geçilmesi istendi.
İtalya merkezli gözlük üreticisi Sunglass Hut, 14 Şubat Sevgililer Gününe dair kullanıcılarına gönderdiği e-postada LGBT propagandası yaptı.
- Markanın küresel ölçekte LGBT dayatmasında bulunduğu reklamları bilinirken, daha önce Türkiye pazarında benzer bir yayınları olmamıştı.
Kendi müşterilerinden tepki gördü
Şikayetvar.com’a yazdığı yazı ile tepki gösteren Sunglass Hut müşterisi, sabah saatlerinde kendisine gelen e-postada yer alan reklamı eleştirdi.
‘Artık kapınızın önünden dahi geçmem’
Yetkililere seslendiler
Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıma gelen tepkiler arasında; markaya boykot çağrısı da yetkililerin yaptırımda bulunmasına dair talepler de vardı.
Çiçeği burnunda Genel Müdürden LGBT reklamı
Sunglass Hut Türkiye Genel Müdürlüğü koltuğuna yeni oturan Özlem Yılmaz Üçer’in göreve geldikten sonra yayınlanan reklam eleştirilerin odağına oturdu.
Üçer’in 3 Ocak 2025 tarihinde Genel Müdürlüğe başlamasıyla markanın reklam politikasındaki LGBT teması dikkat çekti.
Üçer, 3 Ocak 2025 tarihinde atandığı yeni görevinden önce Eren Holding’e bağlı Eren Perakende de 11 yıl çalıştı.