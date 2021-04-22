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Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Nisan altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,06 artışla 477,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 164 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Nisan altın fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 164 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 477,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 472,00 472,20 477,00 477,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.110,00 3.131,00 3.143,00 3.164,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 430,50 434,50 435,00 439,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.040,00 3.060,00 3.072,00 3.092,00
  • Yarım Ziynet 1.520,00 1.530,00 1.536,00 1.546,00
  • Çeyrek Ziynet 760,00 765,00 768,00 773,00
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