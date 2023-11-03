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Ekonomi

Çiftçilere yaklaşık 47,2 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 47 milyon 185 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
15:38 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
çiftçi

çiftçi

Tarım ve Orman Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"47 milyon 185 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun."
denildi.

Kırsal kalkınma yatırım desteği 17 milyon 498 bin 149 TL, bireyse sulama sistemlerinin desteklenmesi 15 milyon 629 bin 506 TL, uzman eller projesi desteği 9 milyon 357 345 TL, düve alım desteği 4 milyon 700 bin TL olmak üzere toplam 47 milyon185 bin TL ödeme yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Çiftçi
#tarımsal destekleme ödemesi
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