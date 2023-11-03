Çiftçilere yaklaşık 47,2 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

"47 milyon 185 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun."

"47 milyon 185 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun."

Kırsal kalkınma yatırım desteği 17 milyon 498 bin 149 TL, bireyse sulama sistemlerinin desteklenmesi 15 milyon 629 bin 506 TL, uzman eller projesi desteği 9 milyon 357 345 TL, düve alım desteği 4 milyon 700 bin TL olmak üzere toplam 47 milyon185 bin TL ödeme yapılacağı bilgisi paylaşıldı.