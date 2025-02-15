Daha bitmeden müşterisi hazır

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Türkiye'nin motor teknolojilerinde geldiği noktayı ve gelecek hedeflerini açıkladı. Akşit, TF10000 motorunun henüz tamamlanmamasına rağmen uluslararası alanda büyük ilgi gördüğünü belirtti. Akşit, "TF10000'in bitmeden müşterisi hazır diyebiliriz. Özellikle TF6000'i çalıştırdıktan sonra kapımızı çalanlar arttı" ifadelerini kullandı. Akşit, bu motorun özellikle insansız hava araçları ve savaş uçakları için kullanılabileceğini söyledi.





1 YIL ÖNCE TF6000 MOTORU ÇALIŞTI

Akşit, Türkiye'nin uçak motoru teknolojisinde bir dönüm noktası olan TF6000 motorunun geçen yıl şubat ayında çalıştırıldığını ve bu motorun Türkiye için büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Ancak, ülkenin ihtiyacının daha çok TF10000 motoru olduğunu belirten Akşit, bu nedenle çalışmaların onun üzerine yoğunlaştığını söyledi. Akşit, "TF6000'i hemen uçuşa hazır hale getirebiliriz, ancak ihtiyaç TF10000'e yönelik. Bu nedenle çalışmalarımızı bu motor üzerinde yoğunlaştırıyoruz" diye konuştu.





YERLİ MOTORLU KAAN 2029'DA HAVADA

Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN'ın yerli motorla uçması için çalışmaların devam ettiğini belirten Akşit, "KAAN'ın motoru daha yeni başladı. Uçak projesi 2016'da başladı, motor projesi ise daha yeni. Akşit, KAAN'ın yerli motorla uçmasının 2029-2030 yıllarında gerçekleşmesinin hedeflendiğini söyledi.





İHA MOTORLARI SERİ ÜRETİM AŞAMASINDA

Akşit, İHA motorlarının seri üretim aşamasına geçtiğini ve bu motorların Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere çoktan teslim edildiğini söyledi. PD-170 motorunun kendini ispatladığını ve birden fazla müşteriye teslimat yapıldığını belirten Akşit, "İHA motorlarımız seri imalatta ve kalifikasyonları tamamlandı. Yeni teknolojilerle bu motorları daha da geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.





HELİKOPTER MOTORUNDA KRİTİK EŞİĞİ AŞTIK

Helikopter motorları konusunda da önemli adımlar atıldığını belirten Akşit, TS1400 motorunun ilk uçuşunu gerçekleştirdikten sonra seri üretim hazırlıklarının son aşamada olduğunu ifade etti. Sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte bu motorların da seri üretime geçeceğini söyleyen Akşit, "Helikopter motorlarımızda da eşikleri aştık. Türkiye olarak bu teknolojiyi başardık" açıklamasında bulundu.





TÜRK TEKNOLOJİSİNE ULUSLARARASI İLGİ

TF10000 motorunun henüz tamamlanmamasına rağmen uluslararası alanda büyük ilgi gördüğünü belirtti Akşit, özellikle yabancı ülkelerden gelen taleplerin arttığını ifade etti. Akşit, "TF10000'in bitmeden müşterisi hazır diyebiliriz. Özellikle TF6000'i çalıştırdıktan sonra kapımızı çalanlar arttı" dedi. Akşit, bu motorun özellikle insansız hava araçları ve savaş uçakları için kullanılabileceğini söyledi.



