Ekonomi Damat Tween sanal dünya ile fiziki dünyayı Metaversete birleştirdi
İŞ DÜNYASI

Damat Tween sanal dünya ile fiziki dünyayı Metaverse’te birleştirdi

Dünya moda perakendesinin öncü markası Damat Tween, GoArt’ın meta evreninde ilk meta mağazayı açan moda markası oldu. Dijital yatırımlarına hız kesmeden devam eden ve fiziki dünyada yarattığı sürdürülebilir moda akımını sanal dünyaya taşıyan Damat Tween, metaverse’teki mağazasında yeni sezon defilesi de düzenledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Damat Tween sanal dünya ile fiziki dünyayı Metaverse’te birleştirdi
Damat Tween, GoArt'ın meta evreninde ilk meta mağazayı açan moda markası oldu.

Damat Tween, GoArt Evreni’nde ilk mağazasını açan markalardan o.ldu

Web3.0 Dünyasında Modanın Öncüsü Damat

Web3.0 dünyasının sunduğu ayrıcalıklar markaların metaverse’te yer almasını cazip hale getiriyor. Damat Tween de dönüşen alışveriş alışkanlarına uyum sağlama konusunda moda sektörüne yine öncülük ediyor. Metaverse’e GoArt ile adım atan Damat Tween, müşterilerine yeni koleksiyonunu sanal dünyada deneyimleme imkanı sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, fiziksel dünyadaki gardırop stillerini avatarlarına da aktararak eş zamanlı bir stil oluşturma ayrıcalığını yakalayacak. Damat Tween, aynı zamanda mevcut ve potansiyel müşterilerine sunduğu teşvik kampanyaları ile de meta dünyada kendi ekosistemini oluşturarak yeni bir deneyim alanı yaratıyor.

Meta Mağazanın Avantajlı Dünyası

GoArt Metaverse “Hareket et ve kazan” mottosuna temellendirdiği Move To Earn konsepti ile kullanıcıların daha aktif bir şekilde ekosistemde var olmasına olanak tanıyor. Damat Tween portalından geçen kullanıcılara vaad edilen ayrıcalıklar ise şöyle sıralanıyor:

• Damat Tween portallarına enerji harcamadan girebilme ve geçişlerde Damat Puanları toplayabilme,

• MTE tokenler ile marka NFT’leri ve Damat Tween indirim kuponları toplayabilme,

• Fiziksel dünyadakine eş değer mağaza kültürü,

• Beğendikleri tasarımları detaylı bir şekilde deneme fırsatı,

• Tarzını kişisel avatarları ile ortaya koyma.

Damat Tween sanal dünyayla fiziki dünyayı metaverse'te birleştirdi
OYNAT 00:34
Damat Tween sanal dünyayla fiziki dünyayı metaverse'te birleştirdi
Dünya moda perakendesinin öncü markası Damat Tween, GoArt'ın meta evreninde ilk meta mağazayı açan moda markası oldu. Dijital yatırımlarına hız kesmeden devam eden ve fiziki dünyada yarattığı sürdürülebilir moda akımını sanal dünyaya taşıyan Damat Tween, metaverse'teki mağazasında yeni sezon defilesi de düzenledi.


Fenerbahçe öne geçti

Fenerbahçe öne geçti

​Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor.
Bir rekor daha

Bir rekor daha

​Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek seviyesinde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleri tek tek açıkladı: Yarın hesaplara yatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyuşturucu iftirasına sert tepki.

Yarın yeni yuvalarına kavuşacaklar.

TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia etmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.