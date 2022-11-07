Damat Tween sanal dünya ile fiziki dünyayı Metaverse’te birleştirdi

Damat Tween, GoArt Evreni’nde ilk mağazasını açan markalardan o.ldu

Web3.0 Dünyasında Modanın Öncüsü Damat

Web3.0 dünyasının sunduğu ayrıcalıklar markaların metaverse’te yer almasını cazip hale getiriyor. Damat Tween de dönüşen alışveriş alışkanlarına uyum sağlama konusunda moda sektörüne yine öncülük ediyor. Metaverse’e GoArt ile adım atan Damat Tween, müşterilerine yeni koleksiyonunu sanal dünyada deneyimleme imkanı sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, fiziksel dünyadaki gardırop stillerini avatarlarına da aktararak eş zamanlı bir stil oluşturma ayrıcalığını yakalayacak. Damat Tween, aynı zamanda mevcut ve potansiyel müşterilerine sunduğu teşvik kampanyaları ile de meta dünyada kendi ekosistemini oluşturarak yeni bir deneyim alanı yaratıyor.

Meta Mağazanın Avantajlı Dünyası

GoArt Metaverse “Hareket et ve kazan” mottosuna temellendirdiği Move To Earn konsepti ile kullanıcıların daha aktif bir şekilde ekosistemde var olmasına olanak tanıyor. Damat Tween portalından geçen kullanıcılara vaad edilen ayrıcalıklar ise şöyle sıralanıyor:

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• Damat Tween portallarına enerji harcamadan girebilme ve geçişlerde Damat Puanları toplayabilme,

• MTE tokenler ile marka NFT’leri ve Damat Tween indirim kuponları toplayabilme,

• Fiziksel dünyadakine eş değer mağaza kültürü,

• Beğendikleri tasarımları detaylı bir şekilde deneme fırsatı,

• Tarzını kişisel avatarları ile ortaya koyma.