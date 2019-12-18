Dev yolcu gemisi Vikingler Kuşadası’nda: 930 yolcu, 602 mürettebat taşıyor

Bu da şu ana kadar yapılmış kruvaziyer gemilerinden ayrılmasına sebep oluyor. Butik bir kruvaziyer gemi. Bu yüzden de fiyatlar kişi başı 10 bin Avro'dan başlıyor. Orta ve üzeri gelir grubuna hitap ediyor. Yolcular ortalama olarak da gemiden ayrıldıklarında İstanbul'da 3-4 bin Avro civarında harcama yapıyor. Bu da turizm de ulaşmak istediğimiz hedef. Ayrıca böyle bir gemiyi limanımızda ağırladığımız için Zeyport olarak bugün çok mutluyuz diye konuştu.