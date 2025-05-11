Dönüşüm için yeni model

Kahramanmaraş merkezli depremlerde edinilen tecrübe İstanbul’a taşınıyor. Hükümet, olası deprem risklerine hazırlık kapsamında “Özlenen İstanbul Dönüşümü” ile çalışmaları hızlandıracak. İstanbul Valiliği’nde düzenlenen Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı’nda, kentsel yenileme çalışmalarına yönelik önemli kararlar alındı. En dikkat çekici adım, projelerin ilçeilçe tek merkezden yönetileceği İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun kurulması oldu. İstanbul’da deprem korkusunun geride kaldığı bir geleceğe ulaşmak için dönüşüm projeleri bütüncül bir planlama ile yürütülecek ve sosyal konut projelerine de eş zamanlı olarak hız verilecek.





RUHSAT BEKLEME SÜRESİ KISALACAK

Belediyelerden gelen talepler İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu tarafından hızla değerlendirilecek. Projelerin onay süresi kısaltılacak, ruhsat işlemlerini hızlandırmak amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na ortak takvim oluşturması gündemde. Böylece, mevcutta 1 ile 6 ay arasında süren ruhsat bekleme süresi daha kısa süreye indirilecek.





EN BÜYÜK ENGEL MÜLKİYET SORUNU

Toplantıda öne çıkan bir diğer başlık ise mülkiyet sorunları oldu. Riskli alan ilan edilen sokaklarda karşılaşılan hisseli tapu, miras ve tapuya işlenmiş şerh sorunlarının dönüşümün önündeki “en büyük tıkanıklık” olduğu belirtildi. Bu sorunların çözümü için ilçe bazında özel çalışma grupları oluşturulması yönünde öneriler sunuldu. Öte yandan imar planı süreçlerindeki bürokratik gecikmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Komisyonun ilk toplantısının haziran ayında yapılması planlanıyor.





FİNANSAL ENSTRÜMANLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Komisyonda kentsel dönüşüm sürecinde karşılaşılan teknik, yönetsel, hukuki ve finansal sorunlara kalıcı çözümler geliştirmek amacıyla yeni model ve öneriler gündeme alınacak. Dönüşüm projelerinde yaşanan tıkanıklıkların aşılması, uygulamaların hızlandırılması ve sürecin bütüncül bir yaklaşımla yönetilebilmesi için proje-süreç yönetimi ve alternatif finansman kaynakları tartışılacak. Özellikle imar artışı öngörülmeyen modeller, sermaye piyasası araçlarıyla dönüşümün desteklenmesi ve afet risklerine duyarlı planlama başlıkları ön plana çıkacak.





DAR GELİRLİLERE ÖZEL ÇÖZÜMLER

Kentsel dönüşümde sadece yapısal yenilenme değil, sosyal bütünlük ve toplumsal uzlaşma da hedefleniyor. Bu kapsamda dezavantajlı gruplara ve dar gelirlilere yönelik çözümler, yaşam alışkanlıklarının mekansal kurgulara yansıtılması, katılımın artırılması ve uzlaşma yöntemlerinin geliştirilmesi gibi konular ele alınıyor. Dönüşüm sürecinin tamamlayıcı ayağı olarak hukuki düzenlemeler, gayrimenkul değerleme süreçleri, kamulaştırma sorunları ve yargı kararlarının etkileri de değerlendirilecek.



