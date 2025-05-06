Belediyelere dönüşüm çağrısı: Bir birim bizden bir birim sizden

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeni Şafak'a İstanbul'daki kentsel dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, İstanbul'un acilen dönüşmesine ilişkin, iktidarıyla, muhalefetiyle, tüm belediyelerin İstanbul'da kentsel dönüşüm için elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti. Kurum, “Bu kapsamda bakanlık olarak her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu da söyledik. Gelen talepleri değerlendireceğiz. İstanbul Valimiz bir toplantı düzenleyecek bütün belediyelerle ve burada İstanbul'un dönüşümü noktasında yapılması gereken işleri, atılması gereken adımları hep beraber istişare edeceğiz. Varsa bize de düşen bir görev onları gerçekleştireceğiz" dedi. Kurum, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından söz konusu toplantının yapılacağını söyledi.





HERKES SEFERBER OLMALI

İstanbul’un dönüşmesi gerektiğine vurgu yapan Kurum, “İstanbul'un dönüşümü için de yani iş birliği diyeceğimiz işte bakanlığı, belediyesi, vatandaşı hep birlikte üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım. Bu kapsamda da belediyeler önemli. Belediyelerin de gerçekten bu manada sorumluluklarla hareket etmesi ve üstüne düşen görevleri yapmaları gerekiyor. Bir birim biz yapıyorsak bir birim de belediyelerimizin yapması lazım. Vatandaşımızın da bu sürece dahil olması lazım ki İstanbul dönüşsün” ifadeleri kullandı.





HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

İstanbul’un dönüşümünün milli güvenlik meselesi olduğunu hatırlatan Kurum, “Kahramanmaraş merkezli depremde Türkiye'nin istihdamının yaklaşık yüzde 15'i üretiminin yine yüzde 15-20 arasında olduğu bölgenin hamdolsun hep birlikte üstesinden geldik. Ama İstanbul, Marmara Bölgesi yüzde 50 ve üzerinde bir istihdamı kapsıyor. Dolayısıyla oradaki istihdam, oradaki üretimi hiçbir şekilde riske edemeyiz. Oradaki vatandaşımızın canını korumak mecburiyetindeyiz. Burada en az hasarla atlatabileceğimiz bir duruma İstanbul'u kavuşturmamız lazım. Bunun için de belediyeler de dönüşüm yapacak, belediyeler de deprem dönüşümüyle ilgili sorumluluklarını yerine getirecek. Bu toplantıda bunları söyleyeceğiz.

Bize de düşen bir görev varsa burada her türlü desteğe hazır olduğumuzu da onlara ifade edeceğiz” şeklinde konuştu.





KONUT TESLİMİ SÜRÜYOR

Mayıs ayının sonunda veya haziran ayının başında Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede konut teslimi yapılacağı bilgisi veren Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı: “Söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarını inşallah teslim edeceğiz. 11 ilimiz bu teslimlerle birlikte ayağa kalkmış olacak. Devletimiz ve milletimiz el ele büyük bir sorunun üstesinden gelmiş olacak."



