Bakan Kurum Malatya'da köy evine konuk oldu

Bakan Kurum, Mehmet Ürün'ün annesi Gültekin Ürün (91) ve dayısı Mustafa Yarlına (84) ile sohbet etti. Bakan Kurum'a deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı teşekkür eden Mustafa Yarlına, "Seni gördük daha iyi olduk. Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz. Burada seni tanımayan insan yok. Çağamız (çocuk) da hepimiz de seni iyi tanırız. Çok yoruldun, çok geziyorsun. Senin emeğin çok, Allah yardımcın olsun. Allah senden kat kat razı olsun" dedi.