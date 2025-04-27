Bakan Kurum: İstanbul'da bin 25 az hasarlı bina tespit ettik

İstanbul depreminin ardından 15 bin 13 binada inceleme yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili, "15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, 1025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar 15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, 1025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik"
ifadelerini kullandı.
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