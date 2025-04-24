İstanbul'da dün meydana gelen 6,2'lik depremin artçıları devam ediyor. Saat 07.19'da hissedilen bir artçı deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı.
İstanbul Silivri açıklarında dün en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda çok sayıda deprem oldu. Deprem, çevre illerden de hissedildi. İstanbul'da dün meydana gelen 6,2'lik depremin artçıları devam ediyor.
AFAD'ın açıklamasına göre, saat 07.19'da hissedilen bir artçı deprem daha meydana geldi. Büyükçekmece açıklarındaki depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.