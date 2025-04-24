Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde yeni deprem

İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde yeni deprem

Halil Akkoç
Halil Akkoç
07:3024/04/2025, الخميس
G: 24/04/2025, الخميس
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul'da artçı bir deprem daha meydana geldi.
İstanbul'da artçı bir deprem daha meydana geldi.

İstanbul'da dün meydana gelen 6,2'lik depremin artçıları devam ediyor. Saat 07.19'da hissedilen bir artçı deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı.

İstanbul Silivri açıklarında dün en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda çok sayıda deprem oldu. Deprem, çevre illerden de hissedildi. İstanbul'da dün meydana gelen 6,2'lik depremin artçıları devam ediyor.

AFAD'ın açıklamasına göre, saat 07.19'da hissedilen bir artçı deprem daha meydana geldi. Büyükçekmece açıklarındaki depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

#İstanbul
#Deprem
#Son depremler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF SON AÇIKLAMALAR 24 NİSAN: İnfaz düzenlemesi Meclis'te mi, onaylandı mı? Kısmi af ve şartlı tahliye....