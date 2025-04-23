Halk İstanbul’dan kaçıyor: Deprem megakenti boşalttı

İstanbul’da bugün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehirde günlük yaşamı derinden etkiledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle İstanbul’da yoğun olmayan trafik, yaşanan depremin ardından adeta kilitlendi.

Özellikle ana arterlerde ve kilit güzergahlarda araç kuyrukları; benzin istasyonlarında da yoğunluk oluştu.

Şehrin çıkış noktaları kilitlendi

Gün içerinde yapılan açıklamada, okulların iki gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Tatilin uzaması, birçok aile için kısa süreliğine de olsa şehirden uzaklaşmak adına bir fırsata dönüştü.

Bunun üzerine şehrin içindeki trafik yoğunluğu, İstanbul’un köprü yollarında, otoyol bağlantılarında ve şehrin çıkış noktalarında oluşmaya başladı.

İstanbullular şehri terk etmeye başladı

Deprem sonrası Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece Edirne istikametinde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu TEM Otoyolu'nun Ataşehir kesiminde başlayıp Tuzla'ya kadar uzanıyor.

Öte yandan İstanbul çıkışındaki Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki dinlenme tesisi ve benzin istasyonlarında aşırı yoğunluk oluştuğu da bildirildi.

Yaşanan yoğunluk, İstanbulluların deprem ve hafta sonuyla birleşen okul tatili nedeniyle şehri terk etmeye başladığını net şekilde ortaya koydu.

İstanbul-Tekirdağ arasında trafik yoğunluğu

İstanbul- Tekirdağ arasında trafik yoğunluğu oluşmaya da başladı.

İstanbul'dan araçları ile ayrılan, Trakya'nın çeşitli bölgeleri ve Çanakkale yönüne gidecek olanlar, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun artması üzerine polis ve jandarma ekipleri karayolunun önemli noktalarında önlem aldı.







