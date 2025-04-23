Prof. Dr. Naci Görür merak edilen soruyu yanıtladı: Evlere girelim mi?

Prof. Dr. Naci Görür'den 'Evlere girelim mi?' sorusuna net yanıt
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile sonrasındaki 127 artçı sarsıntının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Görür, acil toplanma alanlarına ve parklara akın edenlerin merak ettiği 'Evlere girelim mi?' sorusuna açıklık getirdi.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 ve kayıtlara geçen 127 artçı depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür Evlere girelim mi? sorusunu yanıtladı.
PROF DR. NACİ GÖRÜR'DEN' EVLERE GİRELİM Mİ?' SORUSUNA NET YANIT
PROF DR. NACİ GÖRÜR'DEN' EVLERE GİRELİM Mİ?' SORUSUNA NET YANIT
Prof. Naci Görür, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Arkadaşlar, evimize girelim mi. Girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş.
Cevap şudur:
Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs varsa girmeyin. Evinizden gece kolon , kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde eviniz girin. Sevgiyle.
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