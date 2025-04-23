Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Prof. Dr. Naci Görür merak edilen soruyu yanıtladı: Evlere girelim mi?

Prof. Dr. Naci Görür merak edilen soruyu yanıtladı: Evlere girelim mi?

19:5323/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Evlere girelim mi?' sorusuna net yanıt
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Evlere girelim mi?' sorusuna net yanıt

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile sonrasındaki 127 artçı sarsıntının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Görür, acil toplanma alanlarına ve parklara akın edenlerin merak ettiği 'Evlere girelim mi?' sorusuna açıklık getirdi.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 ve kayıtlara geçen 127 artçı depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür Evlere girelim mi? sorusunu yanıtladı.


PROF DR. NACİ GÖRÜR'DEN' EVLERE GİRELİM Mİ?' SORUSUNA NET YANIT

Prof. Naci Görür, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;


Arkadaşlar, evimize girelim mi. Girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş.
Cevap şudur:
Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs varsa girmeyin. Evinizden gece kolon , kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde eviniz girin. Sevgiyle.





#Prof. Dr. Naci Görür
#Evlere gireli mi
#Deprem
#İstanbul deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. Naci Görür merak edilen soruyu yanıtladı: Evlere girelim mi?