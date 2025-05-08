Bakan Kurum duyurdu: İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak

Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık. Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız. Komisyonun siyaset üstü bir bakışla İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek" dedi.
Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül, TOKİ Başkanı Levent Sungur, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, vali yardımcıları, 39 ilçenin belediye başkanları da katıldı.
İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak
Son yıllarda yaşanılan afetler ve özellikle de İstanbul'da hissedilen depremlerin, deprem dönüşüm seferberliğinin kıymetini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Kurum, tam da bu noktada, asrın felaketi sonrasında 11 ilde yaptıkları çalışmaları, İstanbul'un nitelikli dönüşümüne örnek olması bakımından çok önemsediğini dile getirdi.