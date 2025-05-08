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Bakan Kurum duyurdu: İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak

Bakan Kurum duyurdu: İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak

16:378/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı tamamlandı.
Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı tamamlandı.

Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık. Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız. Komisyonun siyaset üstü bir bakışla İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek" dedi.

Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül, TOKİ Başkanı Levent Sungur, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, vali yardımcıları, 39 ilçenin belediye başkanları da katıldı.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak

Bakan Kurum, toplantının ardından
"İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık. Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız. Komisyonun siyaset üstü bir bakışla İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek"
açıklamasında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 452 bin ev ve iş yerine yönelik tespitlerin hızlı bir şekilde yapıldığını belirterek,
"Bu tespitler çerçevesinde 354 bin bağımsız bölümün hasarsız, 61 bin bağımsız bölümün ise az hasarlı olduğunu tespit ettik"
dedi.

Son yıllarda yaşanılan afetler ve özellikle de İstanbul'da hissedilen depremlerin, deprem dönüşüm seferberliğinin kıymetini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Kurum, tam da bu noktada, asrın felaketi sonrasında 11 ilde yaptıkları çalışmaları, İstanbul'un nitelikli dönüşümüne örnek olması bakımından çok önemsediğini dile getirdi.

"Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"

Bu yıl itibarıyla İstanbul'da 8 milyon 70 bin ev ve iş yerinin bulunduğunu anlatan Kurum,
"Bunun 3 milyon 393 bini, 2000 yılı ve öncesi. 2000 yılındaki bina stokumuza baktığımızda aslında 2000 yılında İstanbul'un tamamı riskliyken, yapmış olduğumuz düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla bugün İstanbul'umuzun yüzde 60'ı güvenli hale gelmiş durumdadır. Ancak halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konutun olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz"
ifadelerini kullandı.
Kurum, bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentsel dönüşüm seferberliğini başlattığı 2012'den bugüne tam 923 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladıklarını,
"On binlerce mimar, mühendis ve işçi kardeşiyle birlikte şehrin 39 ilçesine yayılan 208 bin 915 konut ve iş yerini de hali hazırda dönüştürdüklerini"
kaydetti.

"Deprem, siyaset üstü bir konudur"

Deprem konusunun siyaset malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini söyleyen Bakan Kurum,
"Devletimiz tüm imkanlarıyla, İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuştur. Tüm belediyelerimizden de aynı anlayışı, aynı çabayı, aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bakanlık olarak tüm belediyelerimizi, İstanbul'un dönüşümünde bir paydaş olarak görüyoruz. Sizin alacağınız aksiyonu ve vereceğiniz katkıyı her şeyden çok daha fazla önemsiyoruz. Hep söylüyoruz. Deprem, siyaset üstü bir konudur. Böylesi önemli bir konuda, politika yapılamaz. Bu mesele, propaganda malzemesi olarak kullanılamaz. Bu konu, ideolojik kavga yürütülecek, polemiklere konu edilecek, oy devşirilecek bir mesele değildir ve olamaz"
dedi.



#Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı
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