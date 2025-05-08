Murat Kurum'dan depreme hazırlık çağrısı: İstanbul'da 600 bin riskli konut var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İstanbul'da halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var. Hep söylüyoruz; deprem, siyaset üstü bir konudur. Böylesi önemli bir konuda, politika yapılamaz. Bu mesele, propaganda malzemesi olarak kullanılamaz. Bu konu, ideolojik kavga yürütülecek, polemiklere konu edilecek, oy devşirilecek bir mesele değildir ve olamaz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, tüm belediye başkanlarımızı bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.
" İstanbul'da 600 bin riskli konut var. Son depremler dönüşüm seferberliğinin önemini gösterdi.
Kredi ve hibe desteğini artırarak 1 milyon 850 bin TL'ye çıkardık.
Devletimiz tüm imkanlarıyla gövdesini taşın altına koymuştur. Tüm belediyelerimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz.
Deprem propaganda olarak kullanılamaz. Bu konu oy devşirecek bir mesele değildir ve olamaz. Hangi siyasi partiden olursa olsun tüm belediye başkanlarımızı da bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz.
Herkesin bu sorumluluk ve ciddiyetle hareket etmesi gerekmektedir. İstanbul'un dönüşümü meselesi sadece iktidarın tek başına omuzlayacağı bir yük değildir ve olmamalı.
Basın mensuplarının önünde söz veriyorum. Benimle görüşmek isterseniz bakanlığımızın kapıları 7/ 24t sonuna kadar açıktır.
İstanbul'da bir deprem bekleniyor. Hepimiz masanın bir tarafından tutup İstanbul'u dönüştürmek zorundayız.
Tüm afet bölgelerinde nasıl tek vücut olduysak burada da tek vücut olup İstanbulumuzu birlikte dönüştürelim."