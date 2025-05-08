Murat Kurum'dan depreme hazırlık çağrısı: İstanbul'da 600 bin riskli konut var

Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen son depremlere dikkat çekerek kentsel dönüşümün önemini bir kez daha vurguladı. Bakan Kurum, İstanbul'da bir deprem beklendiğini söyleyerek "Son depremler dönüşüm seferberliğinin önemini bir kez daha gösterdi. İstanbul'da 600 bin riskli konut var. Deprem propaganda aracı olarak kullanılamaz. Bu konu oy devşirecek bir mesele değildir ve olamaz. Hangi siyasi partiden olursa olsun tüm belediye başkanlarımızı da bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.