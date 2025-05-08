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Murat Kurum'dan depreme hazırlık çağrısı: İstanbul'da 600 bin riskli konut var

Murat Kurum'dan depreme hazırlık çağrısı: İstanbul'da 600 bin riskli konut var

12:298/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulunuyor.
Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İstanbul'da halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var. Hep söylüyoruz; deprem, siyaset üstü bir konudur. Böylesi önemli bir konuda, politika yapılamaz. Bu mesele, propaganda malzemesi olarak kullanılamaz. Bu konu, ideolojik kavga yürütülecek, polemiklere konu edilecek, oy devşirilecek bir mesele değildir ve olamaz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, tüm belediye başkanlarımızı bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.

Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen son depremlere dikkat çekerek kentsel dönüşümün önemini bir kez daha vurguladı. Bakan Kurum, İstanbul'da bir deprem beklendiğini söyleyerek "Son depremler dönüşüm seferberliğinin önemini bir kez daha gösterdi. İstanbul'da 600 bin riskli konut var. Deprem propaganda aracı olarak kullanılamaz. Bu konu oy devşirecek bir mesele değildir ve olamaz. Hangi siyasi partiden olursa olsun tüm belediye başkanlarımızı da bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

" İstanbul'da 600 bin riskli konut var. Son depremler dönüşüm seferberliğinin önemini gösterdi.

Kredi ve hibe desteğini artırarak 1 milyon 850 bin TL'ye çıkardık.

Devletimiz tüm imkanlarıyla gövdesini taşın altına koymuştur. Tüm belediyelerimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz.

Deprem propaganda olarak kullanılamaz. Bu konu oy devşirecek bir mesele değildir ve olamaz. Hangi siyasi partiden olursa olsun tüm belediye başkanlarımızı da bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Herkesin bu sorumluluk ve ciddiyetle hareket etmesi gerekmektedir. İstanbul'un dönüşümü meselesi sadece iktidarın tek başına omuzlayacağı bir yük değildir ve olmamalı.

Basın mensuplarının önünde söz veriyorum. Benimle görüşmek isterseniz bakanlığımızın kapıları 7/ 24t sonuna kadar açıktır.

İstanbul'da bir deprem bekleniyor. Hepimiz masanın bir tarafından tutup İstanbul'u dönüştürmek zorundayız.

Tüm afet bölgelerinde nasıl tek vücut olduysak burada da tek vücut olup İstanbulumuzu birlikte dönüştürelim."



#Murat Kurum
#Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı
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